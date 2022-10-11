Що заважає відновлювати та розвивати бізнес в Україні

Дія.Бізнес провела опитування серед підприємців та визначило головні 10 проблем, які заважають відновленню бізнесу в Україні. Серед головних – відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку та непрогнозованість ситуації в країні.

Що заважає відновлювати та розвивати бізнес

863 власники та СЕО бізнесів у вересні взяли участь в опитуванні офісу з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, Центром розвитку інновацій та Advanter Group.

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Головні проблемами, що заважають відновлювати бізнес в Україні

Недостатній споживчий попит – 64%.

Відсутність достатнього капіталу підприємств – 51,2%.

Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні – 37,7%.

Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу – 34,8%.

Недоступність кредитних коштів, зокрема програми 5-7-9 – 33%.

Високі податки та збори – 27,3%.

Недоступність грантових програм, які оголошені Урядом – 21,7%.

Клієнти (або роздрібні мережі) не розраховуються вчасно – 18,8%.

Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів – 18%.

Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників – 17,4%.