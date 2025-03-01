Започаткування власного бізнесу в Україні: повний список переваг та недоліків

Існують як переваги, так й недоліки ведення та розвитку бізнесу в Україні. Наприклад, ситуація з податками доволі сприятлива для започаткування власної справи.

Які є переваги ведення бізнесу в Україні

Однак нестача фінансування та відсутність пільг для інвесторів все руйнують, розказала Марія Мулява, виконавча директорка компанії GTL, для 24 каналу.

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Як вже зазначалося вище, перевагою для старту своєї справи в Україні є низькі податки. А це низький податок на прибуток, якщо порівняти з іншими європейськими країнами.

Плата праці Річ у тім, що середня зарплата у виробничій сфері в країні становить приблизно від 25 тисяч до 35 тисяч гривень, тобто офіційним курсом долара – від 591 долара до майже 830 доларів (станом на 15 січня). Натомість така зарплата, наприклад, в Польщі, розпочинатиметься вже від 1 300 доларів до 1 900 доларів. Цей фактор заохочує іноземні компанії вкладатися в трудомісткий бізнес в Україні, пов'язаний з виробництвом.

Крім того, слід відзначити наявність кваліфікованої робочої сили в порівнянні з іншими країнами зі схожим рівнем доходу на людину. Тобто якщо Україну розглядають, як країну для інвестувань поруч з іншими країнами (Північ Африки, Туніс, Марокко, Єгипет, Туреччина чи далі на схід), то кваліфікація працівника в нашій країні значно вища, як і рівень освіти середньостатистичного працівника.

До того ж в Україні присутній європейський менталітет. Він дозволяє працювати на умовах, до яких звикли країни Європи.

Зверніть увагу! Не менше важливий пункт – це цифровізація, бо таке мало де є в інших європейських країнах, що значно полегшує документообіг, реєстрацію компанії та чимало адміністративних послуг.

Недоліки ведення бізнесу в Україні

Є й певні "мінуси" у тому, аби започаткувати свій бізнес в Україні, наприклад, нестача фінансування. Йдеться зокрема про дорогі кредитні ресурси, які стримують можливості до інвестування, до залучення коштів в бізнес. До того ж вартість вже наявних ресурсів просто "вбиває" весь прибуток, який очікується.

Не менш важливий пункт – бракує пільг для інвесторів та податку на прибуток. Крім того, не вистачає пільг на закупівлю основних засобів, тобто капітальних інвестицій.

Важливо! Також грає свою роль корумпована судова влада й слабкий захист інтересів інвестора.