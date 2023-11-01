Бізнес погіршив свої ділові очікування вперше за кілька місяців: все зіпсував "кадровий голод"

У попередні місяці бізнес почав більш позитивно відгукуватися про подальші перспективи. Втім, зараз підприємці зустрілися з новим викликом, подолати який буде не так легко.

Прогнози бізнесу вже не такі позитивні

Упродовж жовтня Національний банк провів опитування 505 підприємств стосовно очікувань ділової активності. Результати вже не такі втішні, якими були у попередні місяці.

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Тепер індекс очікування бізнесу нижчий за нейтральний рівень. Найбільшою проблемою підприємці називають великий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Окрім того, бізнес скаржиться на:

безпекові ризики;

руйнування потужностей;

логістичні обмеження (найбільше стосується експортерів);

зниження інвестиційного попиту;

зростання цін на пальне.

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Найгірші очікування висловили будівельні підприємства, що було очікувано, адже минає активний сезон. Промислові підприємства не надто змінили свої оцінки та не очікують особливих змін у динаміці.

Найбільш позитивно дивляться у майбутнє підприємства торгівлі, але і вони відчувають на собі брак кадрів. Що стосується замовлень, то їх кількість може зменшитися, але зимові свята повинні скоригувати ситуацію.