Бізнес, який купує електроенергію в ЄС, буде забезпечений безперебійним постачанням

3 січня Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію з ЄС. Таким чином підприємці не будуть залежати від графіків відключення електроенергії.

Кабмін дозволили імпортувати електроенергію з-за кордону

В Кабміні пояснили що імпорт електроенергії – один з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів, починаючи з жовтня.

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На сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 гігавата вночі та 0,6 гігавата вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу,

– мовиться в повідомленні.

Разом міністри наголосили, що ціни на ринку "на добу наперед" в країнах ЄС суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів.

За яких умов не будуть застосовуватись графіки для бізнесу

імпорт електроенергії бізнесом з ЄС став можливий завдяки прийнятті урядом постанови, котру розробили Міненерго. Мовиться "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах правового режиму воєнного стану в Україні", яка передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

Постанова яку прийняв Кабмін передбачає, що до 30 квітня будуть діяти додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану електроенергію згідно з відповідними договорами.

Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів,

– пояснили в уряді.

Відтак графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання.