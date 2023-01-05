Кабмін дозволили імпортувати електроенергію з-за кордону

В Кабміні пояснили що імпорт електроенергії – один з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів, починаючи з жовтня.

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На сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 гігавата вночі та 0,6 гігавата вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу,

– мовиться в повідомленні.

Разом міністри наголосили, що ціни на ринку "на добу наперед" в країнах ЄС суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів.

Довідка: імпорт електроенергії бізнесом з ЄС став можливий завдяки прийнятті урядом постанови, котру розробили Міненерго. Мовиться "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах правового режиму воєнного стану в Україні", яка передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

За яких умов не будуть застосовуватись графіки для бізнесу

Постанова яку прийняв Кабмін передбачає, що до 30 квітня будуть діяти додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану електроенергію згідно з відповідними договорами.

Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів,

– пояснили в уряді.

Відтак графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання.