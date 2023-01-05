До прикладу, через настання зимового періоду з низькими температурами та опадами у вигляді снігу, реалізація навіть невеликого проєкту із сонячними батареями, стає проблематичною. 24 Канал проаналізував, що робити, якщо енергія потрібна тут і зараз, а чекати весни для встановлення сонячних панелей чи вежі для вітрогенератора не варіант.

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Потрібні швидкі рішення! І такими рішеннями можуть бути:

Генератори

Українці дуже швидко звикли до гуркотіння на вулицях, біля кожного невеличкого магазину чи салону-перукарні, генераторів електричного струму. Вони допомагають виживати малому бізнесу. А наявність генератора біля власного будинку дозволяє виживати під час повної відсутності електроенергії.

Адже за таких умов не працюють ані система опалення, ані інші системи життєзабезпечення, а температура всередині помешкання доволі швидко "вирівнюється" із температурою на вулиці. Для мешканців багатоквартирних будинків індивідуальний генератор у квартирі чи на балконі переважно неприйнятний варіант вирішення проблеми енергопостачання, але про це далі...

Що треба знати про генератори електроенергії

Типи генераторів. Їх слід розрізняти за видом пального:

Зараз на ринку можна знайти бензинові, дизельні та газові генератори (що працюють як на природньому газі метані – такому ж, який використовують побутові газові плити та котли).

(що працюють як на природньому газі метані – такому ж, який використовують побутові газові плити та котли). Існують також генератори, що працюють на зрідженому газі (пропані), яким заправляють спеціально обладнані авто. Лише деякі двигуни генераторів (як і в автомобілів) можуть працювати як на бензині, так і на зрідженому газі.

Зверніть увагу! Як правило бензинові генератори розраховані на відносно невелику потужність, вони не надто економні в споживанні пального, зате помітно дешевші за дизельні та газові двигуни такої ж потужності.



Якщо ви підбираєте генератор для живлення свого помешкання, то першочергово радимо звернути увагу саме на бензинові агрегати (вони поширеніші, дешевші та мають широкий діапазон потужностей).





Якщо ж ви підбираєте автономне живлення більшої потужності (для офісу, готелів чи багатоквартирного будинку), то варто розглядати дизельні генератори. Вони хоч і дорожчі, але доволі швидко різниця в ціні окупиться за рахунок економії пального.

У разі, якщо ви плануєте використовувати генератор впродовж тривалих проміжків часу (а не лише по кілька годин на добу під час аварійних відключень), то є сенс розглядати варіант покупки газового генератора.

Він хоч і суттєво (в кілька разів) дорожчий за бензинові аналоги, проте за тривалого використання може бути вигіднішим через економію на вартості пального. Крім того, газові генератори як правило мають значно більший ресурс роботи двигуна, а вихлопні гази не такі токсичні, як у бензинових та дизельних аналогів (фактично, викиди в атмосферу такі ж як і від звичайних газових котлів опалення).

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Прямі чи інверторні?

Іншою суттєвою ознакою, за якою слід розрізняти генератори є метод отримання електричного струму – пряме перетворення чи інвертор.

Важливо! При прямому перетворенні електричний струм знімають прямо з обмоток генератора (при цьому, швидкість обертання двигуна має бути максимально однакова – 3 тисячі обертів на хвилину). А в інверторних вихідна напруга створюється складними електронними схемами, проте це дозволяє регулювати в залежності від навантаження і швидкість обертання і споживання пального. Тут маємо таку ж ситуацію – інверторні генератори, як правило, трохи дорожчі, але різниця в ціні покривається з часом за рахунок економії пального.



А тому, якщо зазвичай ви використовуєте невелику потужність, і лише інколи вам потрібно мати запас потужності – інверторні генератори для вас (виробники пишуть, що це дозволяє зекономити від 20 до 40% пального).

Кількість фаз

Більшість генераторів потужністю до 10 – 12 кВт однофазні. Це означає, що вся вихідна потужність передається через вихідну розетку 220 Вольт. Саме на таку напругу розраховані майже всі побутові прилади у вашому будинку. І вас не має бентежити той факт, що "до вашого дому заходить три фази" – це зовсім не означає, що вам потрібен лише трьохфазний генератор.

Навпаки, при підключенні до існуючої мережі трифазного генератора, майже гарантовано виникне ситуація нерівномірного навантаження по фазах, а це призведе до "перекосу" по напрузі, коли на найбільш навантаженій фазі буде занадто низька напруга, а на найменш навантаженій фазі – надто висока. І всі прилади, підключені до такої фази вийдуть з ладу.



Який генератор обрати / фото Ek.ua

Отже, для дому чи невеликого офісу вам швидше за все підійде саме однофазний генератор. А якщо у вас розводка на три фази і ви не хочете переробляти схему, потрібно лише зробити "паралельне підключення на стороні споживачів" (фахівці, що будуть підключати генератор, знатимуть про що мовиться).

Отож із типами генераторів ми розібралися. Тепер про деякі їхні характеристики та особливості, про які варто знати.

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Шум

Які проблеми передбачає шум від генератора Типове значення показника "шумового забруднення" для бензинових і дизельних генераторів складає 96…97 децибел. Це багато. І поруч із працюючим агрегатом ви навіть не зможете нормально розмовляти. Доведеться перекрикувати співрозмовника, а перебування протягом тривалого часу поблизу працюючого генератора може бути травматичним – так звана "акустична травма".



Саме тому встановлення такого генератора на балконі багатоквартирного будинку неприйнятне (і точно не сподобається сусідам). А якщо взяти до уваги ще й те, що таке джерело енергії під час роботи створює потужні вібрації, це може призвести до часткового чи повного руйнування конструкції балкону.

Отже, варіант встановлення такого генератора вдома на балконі багатоквартирного будинку є абсолютно неприйнятним!

Небезпечна ідея: кияни додумалися повісити генератор на балконі дев'ятого поверху

Якщо ж генератор оснащений спеціальними засобами для шумо- та віброгасіння (звукопоглинаючий кожух, спеціальні екрани із поглинаючим покриттям чи іншими конструктивними елементами для зниження шуму і вібрацій), ви зможете використовувати його поблизу офіса чи житла (типовий рівень шуму, зазначений у документах і/чи на корпусі такого генератора складає 65…72 дБ – і це цілком комфортна величина).



Генератори створюють неабиякий шум на вулицях міст / фото ілюстративне, автор Роман Балук

Зверніть увагу! Якщо в документації до генератора чи на його корпусі зазначено інші (нижчі) показники шуму, але він не обладнаний шумопоглинаючими кожухами чи екранами, то швидше за все, це спеціально нормований показник шуму на відстані 7 чи 12 метрів від працюючого агрегата. Так виробники часто вчиняють, аби зробити свій виріб привабливішим, нібито "не таким шумним як інші".

Вихлопні гази

Звичайні бензинові чи дизельні генератори при споживанні пального виробляють цілий "букет" різноманітних газів (продуктів згоряння), більшість із яких дуже токсичні та небезпечні.

Саме тому, при плануванні місця для встановлення генераторів, слід брати до уваги не лише шум, а й можливість провітрювання чи відводу вихлопних газів. Зазвичай, встановлення генератора просто на вулиці є достатньою умовою для того, аби такі гази просто розсіювалися в навколишньому середовищі.



Але якщо ваш агрегат має працювати у закритому з кількох боків дворі, де провітрювання утруднене, його шкідливі вихлопні гази можуть бути дуже небезпечні. Їхня концентрація буде значно перевищувати допустимі норми у всьому об'ємі повітря такого двору. Наслідки можуть бути дуже важкими.

Що робити, якщо іншого місця для встановлення генератора, окрім як у внутрішньому дворі, немає Виходом може бути встановлення труби комина, до якого слід підключити вихлопну систему двигуна. При цьому, комин має підійматися вгору вище рівня даху на 0,8 – 1,5 метра.



Візьміть до уваги, що для встановлення комина, в окремих випадках вам буде необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Газові генератори, тобто такі, що працюють на природньому газі, мають значно менш токсичні викиди, проте і їх слід "утилізувати" так само, як це роблять із викидами від роботи газових котлів – в комин або відвідну трубу.

Важливо розуміти, що при згоранні метану утворюється не лише двоокис вуглецю, але й доволі значна кількість водяної пари, що охолоджуючись (конденсуючись) стає звичайною водою. Для її відводу в разі використання труби-комина слід передбачити спеціальний дренаж (дренажну трубку).

Як вже було вказано вище, газові генератори мають значно вищу вартість (в 3…4 рази!) в порівнянні із бензиновими та дизельними, розрахованими на таку ж потужність. Але вони мають цілий ряд переваг, що роблять таку різницю в ціні, в окремих випадках, виправданою.

В першу чергу, коли мовиться про тривале використання таких генераторів для отримання електроенергії.

До прикладу, типова ціна агрегата потужністю 8 – 12 кВт складатиме 7,5…10 тисяч доларів (у порівнянні із 2…3,5 тисячі доларів на бензинові генератори якісних виробників). Проте, за годину роботи із 50% максимального навантаження, газовий генератор споживатиме 3,5 – 4 метрів кубічних природного газу, що в цінах 2022/23 року складе 28 – 32 гривень. Тоді як бензиновий агрегат спалить ~2…2,5 літра палива, що обійдеться в 100 – 125 гривень.

Економія очевидна і з часом стає відчутною.

Ще однією перевагою можна вважати можливість "постачання паливом" по газовому трубопроводу, тоді як експлуатація бензинового чи дизельного двигуна генератора потребує регулярного доливання пального в бак (приблизно одну 20-літрову каністру кожні 8 – 10 годин роботи).

Дизельне пальне, до того ж, має ще й дуже стійкий неприємний запах, а при потраплянні на одяг залишає плями, яких важко позбутися (ті, хто хоча б раз заправляв бак генератора з каністри, знають що зробити це "ідеально" неможливо).

Більшість газових генераторів невеликої потужності від відомих світових брендів мають доволі великий моторесурс, який в кілька разів перевищує ресурс малопотужних бензинових і дизельних агрегатів. Це також варто враховувати для прийняття рішення про покупку того чи іншого типу генератора.

Ще одне популярне джерело енергії – акумуляторні інвертори, які чимало людей вважають ледь не панацеєю від усіх "енергетичних бід". Та й тут не все так просто, але про це – у наступному матеріалі.