Найчастіше їх привозять з-за кордону, оскільки через ажіотаж в Україні сильно піднялись ціни на ці прилади. Станом на сьогодні українці завезли 510,3 тисячі генераторів.
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239, 9 тисячі з них завезли на пільгових умовах із застосуванням нульового мита. 92% завезених генераторів придбали юридичні особи, а 8% або 18,6 тисячі – фізичні.
Застосування генераторів та зберігання пального
- До України дозволили ввозити генератори та Starlink без мита та ПДВ. Проте власники бізнесу мають сплачувати екологічний податок використання генератора, коли підприємство використовує понад 200 тонн пального на рік для його роботи.
- За законом підприємці можуть зберігати до 2000 літрів пального без ліцензії й не платити штраф.