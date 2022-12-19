Чаще всего их привозят из-за границы, поскольку из-за ажиотажа в Украине сильно поднялись цены на эти приборы. На сегодня украинцы завезли 510,3 тысячи генераторов.
Интересно Как правильно предпринимателю выбрать генератор
239, 9 тысяч из них завезли на льготных условиях с применением нулевой пошлины. 92% завезенных генераторов приобрели юридические лица, а 8% или 18,6 тысяч – физические.
Применение генераторов и хранение топлива
- В Украину разрешили ввозить генераторы и Starlink без пошлины и НДС. Однако владельцы бизнеса должны платить экологический налог на использование генератора, когда предприятие использует более 200 тонн горючего в год для его работы.
- По закону предприниматели могут хранить до 2000 литров горючего без лицензии и не платить штраф.