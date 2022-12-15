Что учесть, когда выбираешь генератор

Прежде всего, перед покупкой генератора, следует определиться, что и какие именно устройства нужно будет обеспечить электроэнергией. Это поможет понять, какой мощности генератор следует выбрать.

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Как правило, бизнес и промышленность используют достаточно энергоемкое оборудование. Следовательно, у поставщика нужно попросить сертификат качества и технические паспорта, которые подтвердят заявленные им ранее характеристики.

Для малого бизнеса

Для малого бизнеса (небольшие кофейни или розничная торговля) достаточно генератора малой мощности, начиная от 2,5 киловатт-часа и более, – это также зависит от специфики используемого оборудования.

Для супермаркетов и ТРЦ

Для крупных торговых супермаркетов нужно выбирать генераторы уже автономных электростанций (как правило, дизельных) большой мощности.

Напомним! Генераторы делятся на те, которые работают на бензине и дизельном топливе. Как правило, бензиновые генераторы производятся с мощностью до 15 киловатт-часов, а мощность дизельных может доходить до 150 – 200 киловатт-часов, а также больше.

Где покупать и от чего зависит цена

Эксперты советуют закупать генераторы непосредственно у дистрибьютора и изготовителя, которые имеют отделы сервисного обслуживания на случай выхода из строя генератора.

Что касается цены генератора, то она зависит напрямую от:

мощности,

технические характеристики.

Следует также добавить, что спрос на генераторы на рынке сегодня безумный, что негативно влияет на ценообразование на этот товар.

Кредит под 0% на генератор

В конце ноября "Ощадбанк" сообщил, что запускает программу кредитования, цель которого – покупка и установка оборудования, обеспечивающая бесперебойную работу энергосистемы бизнеса.

В зависимости от объемов проекта, банк будет предоставлять кредит на сумму от 100 тысяч до 60 миллионов гривен. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев.

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Важно! Следует уделять внимание не только качеству товара, но и безопасности при пользовании им. Важно определить оптимальное местоположение и обеспечить надлежащую вентиляцию, если генератор установлен в помещении. Поскольку в результате сжигания горючего происходят выбросы вредных и ядовитых веществ в атмосферу.