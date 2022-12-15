Что учесть, когда выбираешь генератор
Прежде всего, перед покупкой генератора, следует определиться, что и какие именно устройства нужно будет обеспечить электроэнергией. Это поможет понять, какой мощности генератор следует выбрать.
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Как правило, бизнес и промышленность используют достаточно энергоемкое оборудование. Следовательно, у поставщика нужно попросить сертификат качества и технические паспорта, которые подтвердят заявленные им ранее характеристики.
- Для малого бизнеса
Для малого бизнеса (небольшие кофейни или розничная торговля) достаточно генератора малой мощности, начиная от 2,5 киловатт-часа и более, – это также зависит от специфики используемого оборудования.
- Для супермаркетов и ТРЦ
Для крупных торговых супермаркетов нужно выбирать генераторы уже автономных электростанций (как правило, дизельных) большой мощности.
Где покупать и от чего зависит цена
Эксперты советуют закупать генераторы непосредственно у дистрибьютора и изготовителя, которые имеют отделы сервисного обслуживания на случай выхода из строя генератора.
Что касается цены генератора, то она зависит напрямую от:
- мощности,
- технические характеристики.
Следует также добавить, что спрос на генераторы на рынке сегодня безумный, что негативно влияет на ценообразование на этот товар.
Кредит под 0% на генератор
В конце ноября "Ощадбанк" сообщил, что запускает программу кредитования, цель которого – покупка и установка оборудования, обеспечивающая бесперебойную работу энергосистемы бизнеса.
В зависимости от объемов проекта, банк будет предоставлять кредит на сумму от 100 тысяч до 60 миллионов гривен. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев.
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