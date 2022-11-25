Кредиты от Сбербанка на покупку генератора
В зависимости от объемов проекта, банк будет предоставлять кредит на сумму от 100 тысяч до 60 миллионов гривен. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев.
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Предприниматели могут приобрести по ставке от 0% генераторы для производства электроэнергии, солнечные панели, электронакопители, аккумуляторы, ветровые генераторы, биотопливо от любых поставщиков, в том числе и партнеров банка.
– говорится в сообщении Сбербанка.
Также в банке отметили, что в условиях энергетического кризиса продукт пригодится широкому кругу предпринимателей, ведь предназначен для магазинов возле дома, аптек, кафе, торговых помещений, в частности цветоводов, книжных магазинов, магазинов полуфабрикатов, цехов с производственными линиями, офисных помещений и так далее.
Спрос на генераторы вырос
Напомним, что ранее сеть магазинов Эпицентр сообщила, что в результате массированных ракетных ударов спрос на генераторы вырос в 10 раз. По данным аналитического отдела компании, самыми популярными среди потребителей были:
- бензиновые генераторы, доля которых в структуре продаж составила почти 82%;
- доля дизельных генераторов за этот период равнялась 11%;
- остальные пришлись на комбинированные и специальные агрегаты.