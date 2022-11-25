Кредити від Ощадбанку на купівлю генератора

Залежно від обсягів проєкту банк надаватиме кредит на суму від 100 тисяч до 60 мільйонів гривень. Строк кредиту – від 6 до 60 місяців.

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Підприємці можуть придбати за ставкою від 0% генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори, біопаливо від будь-яких постачальників, в тому числі й партнерів банку,

– йдеться в повідомлені Ощадбанку.

Також в банку зауважили, що в умовах енергетичної кризи продукт стане у пригоді широкому колу підприємців, адже призначений для магазинів біля дому, аптек, кафе, торговельних приміщень, зокрема квіткарень, книгарень, магазинів напівфабрикатів, цехів з виробничими лініями, офісних приміщень тощо.

Попит на генератори зріс

Нагадаємо, що раніше мережа магазинів Епіцентр повідомила, що внаслідок масованих ракетних ударів попит на генератори зріс у 10 разів. За даними аналітичного відділу компанії, найпопулярнішими серед споживачів були:

бензинові генератори, частка яких у структурі продажу становила майже 82%;

частка дизельних генераторів за цей період дорівнювала 11%;

решта припала на комбіновані та спеціальні агрегати.

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