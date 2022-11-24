Попит на генератори зріс

Мережа магазинів Епіцентр повідомила, що у них за період із 10 жовтня до 10 листопада 2022 року купили майже в 10 разів більше генераторів, ніж за аналогічний період минулого року. Драйвером пожвавлення попиту на такі групи товарів стали масовані обстріли росіян критичної інфраструктури України.

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Суттєвий сплеск попиту на зазначені групи товарів відбувся після масованих ракетних обстрілів української енергетичної інфраструктури, які розпочалися в середині жовтня і призвели до аварійних відключень електроенергії у більшості регіонів країни,

– розповів керівник департаменту "Споживча електроніка" компанії Денис Стіхін.

Які генератори найпопулярніші

За даними аналітичного відділу компанії, найпопулярнішими серед споживачів були:

бензинові генератори, частка яких у структурі продажу становила майже 82%;

частка дизельних генераторів за цей період дорівнювала 11%;

решта припала на комбіновані та спеціальні агрегати.

На які ще категорії товарів зріс попит

Також через перебої з електроенергією зріс попит на акумулятори, реалізація яких зросла більше ніж утричі, та інвертори, які продавалися майже вчетверо частіше, ніж минулого року.

Ще більша динаміка зростання продажу за зазначений період спостерігалася в категорії павербанків. Їх продаж злетів більше ніж у 16 разів.

Активно українці купували й портативні зарядні станції. Їх реалізація зросла у 2,5 раза у період з 10 жовтня до 10 листопада проти попереднього місяця.

Це відносно нова для ринку товарна група, про яку покупець ще недостатньо обізнаний. За фактом це аналог бензинового електрогенератора, який можна використовувати у квартирі й деякий час забезпечувати освітлення, заряджати гаджети або підтримувати роботу холодильника, котла, телевізора, роутера та іншої техніки. Найімовірніше, в умовах віялових відключень електроенергії в містах, попит на цю товарну категорію продовжить зростати,

– ділиться Стіхін.

Раніше також повідомлялося, що перебої з електроенергією спричинили зростання продажу газових балонів і туристичних плит, свічок, ліхтариків, батарейок, ламп на акумуляторах та інших схожих товарів.

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