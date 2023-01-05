К примеру, из-за наступления зимнего периода с низкими температурами и осадками в виде снега, реализация даже небольшого проекта с солнечными батареями становится проблематичной. 24 Канал проанализировал, что делать, если энергия нужна здесь и сейчас, а ждать весны для установки солнечных панелей или вышки для ветрогенератора не вариант.

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Нужны быcтрые решения! И такими решениями могут быть:

Генераторы

Украинцы очень быстро привыкли к шуму на улицах, возле каждого небольшого магазина или салона-парикмахерской, генераторов электрического тока. Они помогают выживать малому бизнесу. А наличие генератора возле собственного дома позволяет выживать в полное отсутствие электроэнергии.

Ведь при таких условиях не работают ни система отопления, ни другие системы жизнеобеспечения, а температура внутри дома довольно быстро сравнивается с температурой на улице. Для жильцов многоквартирных домов индивидуальный генератор в квартире или на балконе преимущественно неприемлемый вариант решения проблемы энергоснабжения, но об этом далее...

Типы генераторов. Их следует различать по виду горючего:

  • Сейчас на рынке можно найти бензиновые, дизельные и газовые генераторы (работающие как на природном газе метане – таком же, какой используют бытовые газовые плиты и котлы).
  • Существуют также генераторы, работающие на сжиженном газе (пропане), которым заправляют специально оборудованные авто. Лишь некоторые двигатели генераторов (как и у автомобилей) могут работать как на бензине, так и на сжиженном газе.

Если вы подбираете автономное питание большей мощности (для офиса, гостиниц или многоквартирного дома), то следует рассматривать дизельные генераторы. Они хоть и более дорогие, но довольно быстро разница в цене окупится за счет экономии горючего.

В случае, если вы планируете использовать генератор в течение длительных промежутков времени (а не только по несколько часов в сутки во время аварийных отключений), то есть смысл рассматривать вариант покупки газового генератора.

Он хоть и существенно (в несколько раз) дороже бензиновых аналогов, однако при длительном использовании может быть выгоднее из-за экономии на стоимости топлива. Кроме того, газовые генераторы как правило имеют значительно больший ресурс работы двигателя, а выхлопные газы не так токсичны, как у бензиновых и дизельных аналогов (фактически, выбросы в атмосферу такие же, как и от обычных газовых котлов отопления).

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Другим существенным признаком, по которому следует различать генераторы, является метод получения электрического тока – прямое преобразование или инвертор.

Большинство генераторов мощностью до 10–12 кВт однофазные. Это означает, что вся выходная мощность передается через 220 Вольт. Именно на такое напряжение рассчитаны почти все бытовые приборы в вашем доме. И вас не должен смущать тот факт, что "в ваш дом заходит три фазы" – это вовсе не означает, что вам нужен только трехфазный генератор.

Напротив, при подключении к существующей сети трехфазного генератора почти гарантированно возникнет ситуация неравномерной нагрузки по фазам, а это приведет к "перекосу" по напряжению, когда на наиболее нагруженной фазе будет слишком низкое напряжение, а на наименее нагруженной фазе – слишком высокое. И все приборы, подключенные к такой фазе, выйдут из строя.


Какой генератор выбрать / фото Ek.ua

Итак, для дома или небольшого офиса вам, скорее всего, подойдет именно однофазный генератор. А если у вас разводка на три фазы и вы не хотите перерабатывать схему, нужно лишь сделать "параллельное подключение на стороне потребителей" (специалисты, подключающие генератор, будут знать о чем говорится).

Так что с типами генераторов мы разобрались. Теперь о некоторых их характеристиках и особенностях, о которых следует знать.

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Шум

Типичное значение показателя "шумового загрязнения" для бензиновых и дизельных генераторов составляет 96...97 децибел. Это много. И рядом с работающим агрегатом вы даже не сможете нормально разговаривать. Придется перекрикивать собеседника, а пребывание в течение длительного времени вблизи работающего генератора может быть травматичным – так называемая "акустическая травма".

Именно поэтому установка такого генератора на балконе многоквартирного дома неприемлема (и точно не понравится соседям). А если учесть еще и то, что такой источник энергии при работе создает мощные вибрации, это может привести к частичному или полному разрушению конструкции балкона.

Итак, вариант установки такого генератора дома на балконе многоквартирного дома абсолютно неприемлем!

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Если же генератор оснащен специальными средствами для шумо- и вибротушения (звукопоглощающий кожух, специальные экраны с поглощающим покрытием или другими конструктивными элементами для снижения шума и вибраций), вы сможете использовать его вблизи офиса или жилья (типовой уровень шума, указанный в документах и/или на корпусе такого генератора составляет 65…72 дБ – и это вполне приемлемая величина).


Генераторы создают большой шум на улицах городов / фото иллюстративное, автор Роман Балук

Обычные бензиновые или дизельные генераторы при потреблении топлива производят целый букет различных газов (продуктов сгорания), большинство из которых очень токсичны и опасны.

Что делать, если другого места для установки генератора, кроме как во внутреннем дворе, нет

Выходом может быть установка трубы дымохода, к которой следует подключить выхлопную систему двигателя. При этом дымоход должен подниматься вверх выше уровня крыши на 0,8–1,5 метра.

Учтите, что для установки дымохода в отдельных случаях вам будет необходимо получить специальное разрешение.

Газовые генераторы, то есть работающие на природном газе, имеют значительно менее токсичные выбросы, однако и их следует "утилизировать" так же, как это делают с выбросами от работы газовых котлов – в вытяжную или отводную трубу.

Важно понимать, что при сгорании метана образуется не только двуокись углерода, но и достаточно значительное количество водяного пара, который охлаждаясь (конденсируясь) становится обычной водой. Для ее отвода при использовании трубы-камина следует предусмотреть специальный дренаж (дренажную трубку).

Как уже было сказано выше, газовые генераторы имеют значительно более высокую стоимость (в 3…4 раза!) по сравнению с бензиновыми и дизельными, рассчитанными на такую же мощность. Но они имеют целый ряд преимуществ, делающих такую разницу в цене в редких случаях оправданной.

  • В первую очередь, когда речь идет о длительном использовании таких генераторов для получения электроэнергии.

Экономия очевидна и со временем становится ощутимой.

  • Еще одним преимуществом можно считать возможность "снабжения топливом" по газовому трубопроводу, тогда как эксплуатация бензинового или дизельного двигателя генератора требует регулярной доливки топлива в бак (примерно одну 20-литровую канистру каждые 8–10 часов работы).

Дизельное горючее, к тому же, имеет еще и очень стойкий неприятный запах, а при попадании на одежду оставляет пятна, от которых трудно избавиться (те, кто хотя бы раз заправлял бак генератора из канистры, знают что сделать это "идеально" невозможно).

  • У большинства газовых генераторов небольшой мощности от известных мировых брендов достаточно большой моторесурс, который в несколько раз превышает ресурс маломощных бензиновых и дизельных агрегатов. Это также следует учитывать для принятия решения о покупке того или иного типа генератора.

Еще один популярный источник энергии – аккумуляторные инверторы, которые многие люди считают чуть ли не панацеей от всех "энергетических бед". Но и здесь не все так просто, но об этом – в следующем материале.