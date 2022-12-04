Бізнес який працюватиме у Києві під час блекауту: перелік ТРЦ, супермаркетів та ринків

У випадку нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання, в столиці продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ринки, магазини та ТРЦ. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він також додав, що влада Києва та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ба більше вже сформовано список з переліком та зазначеними адресами магазинів, ринків і ТРЦ, які продовжуватимуть забезпечувати потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

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Про всяк випадок скачайте та запам‘ятайте на своїх пристроях цей перелік. Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим,

– зауважив Кличко.

Ринки, які працюватимуть під час блекауту

"Бессарабський ринок", площа Бессарабська, 2 (Шевченківський район);

"Володимирський ринок", вулиця Антоновича, 115 (Голосіївський район);

"Житній ринок", вулиця Верхній Вал, 16 (Подільський район).

Коворкінги з генератором та Starlink

Під час повного блекауту фрілансери скоріш за все не зможуть працювати у коворкінгах на лівому березі. Згідно з даними, які зібрала агенція Top Lead, лише один коворкінг, який може працювати під час перебоїв з електроенергією, однак це тому, що має генератор, а оскільки під'єднаний до декількох ліній електроживлення, які вимикаються у різний час. Мовиться про The Space.

На правому березі ситуація значно краще, адже тут кияни мають ширший вибір. Генератор та Starlink є, наприклад, у Kooperativ, Creative State of Arsenal, Regus Horizon Tower, Creativ Quarter Gulliver, Creative Quarter Mag.Nett.

Коворкінги у Києві, де можна працювати під час відключення світла / Інфографіка Top Lead

Також ще ряд ТРЦ працюють обмежено, або частково. Наприклад в "New Way" та "Базар на Лісовий" працюють окремі орендарі працюють зі своїм світлом.