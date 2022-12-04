Він також додав, що влада Києва та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій. Ба більше вже сформовано список з переліком та зазначеними адресами магазинів, ринків і ТРЦ, які продовжуватимуть забезпечувати потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах.

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Про всяк випадок скачайте та запам‘ятайте на своїх пристроях цей перелік. Графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути скороченим,

– зауважив Кличко.

Ринки, які працюватимуть під час блекауту

"Бессарабський ринок", площа Бессарабська, 2 (Шевченківський район);

"Володимирський ринок", вулиця Антоновича, 115 (Голосіївський район);

"Житній ринок", вулиця Верхній Вал, 16 (Подільський район).

Коворкінги з генератором та Starlink

Під час повного блекауту фрілансери скоріш за все не зможуть працювати у коворкінгах на лівому березі. Згідно з даними, які зібрала агенція Top Lead, лише один коворкінг, який може працювати під час перебоїв з електроенергією, однак це тому, що має генератор, а оскільки під'єднаний до декількох ліній електроживлення, які вимикаються у різний час. Мовиться про The Space.

На правому березі ситуація значно краще, адже тут кияни мають ширший вибір. Генератор та Starlink є, наприклад, у Kooperativ, Creative State of Arsenal, Regus Horizon Tower, Creativ Quarter Gulliver, Creative Quarter Mag.Nett.

Коворкінги у Києві, де можна працювати під час відключення світла / Інфографіка Top Lead

Також ще ряд ТРЦ працюють обмежено, або частково. Наприклад в "New Way" та "Базар на Лісовий" працюють окремі орендарі працюють зі своїм світлом.