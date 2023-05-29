Повернення податків та перевірок бізнесу: Верховна Рада проголосувала за закон

Вже незабаром спрощена система оподаткування може залишитися у минулому. Що стосується бізнесу, то підприємцям варто готуватися до можливих перевірок.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт деякі зміни в оподаткуванні та веденні бізнесу. По суті, депутати повернули те, що було до повномасштабного вторгення російських окупантів.

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Що зміниться для працівників та бізнесу

Скасування спрощеної системи оподаткування та єдиного податку на рівні 2%

Міністерство фінансів повідомило про те, які зміни чекають на бізнес та працівників з 1 липня 2023 року. Новий законопроєкт передбачає скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП. Також буде скасовано ставку єдиного податку на рівні 2%, а мораторій на перевірку бізнесу більше не діятиме.

Перевірки підприємців

Що стосується перевірок, то закон дозволяє перевіряти бізнес, коли є безпечний доступ до території підприємства та документів, які пов'язані зі сплатою податків та зборів. Також закон пропонує відновити штрафи за порушення податкового законодавства та помилки у розрахунках.

Чи будуть нові податки

Водночас представники влади наголосили: у законопроєкті не йдеться про підвищення податків або введення нових ставок податку.

Що дасть цей закон

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, завдяки цьому закону надходження до українського бюджету повинні вирости на 10 мільярдів гривень. Також у Мінфіні нагадали про те, що більшість пільг для підприємців, які депутати прийняли після початку повномасштабного вторгення окупантів, вже скасували.