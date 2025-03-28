BlaBlaCar оштрафували на майже 425 000 гривень
- Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "І-ТРЕВЕЛС" на 424 486 гривень за ненадання запитуваної інформації.
- Компанія пояснила, що причиною ненадання інформації був збій у внутрішній комунікації, і після цього всі дані були надані.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) 27 березня наклав штраф у розмірі 424 486 гривень на ТОВ "І-ТРЕВЕЛС", що керує онлайн-платформою BlaBlaCar в Україні.
За що оштрафували BlaBlaCar
Про це повідомила пресслужба регулятора, інформує 24 Канал. Причиною штрафу стало ненадання компанією запитуваної інформації на вимогу АМКУ.
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Зазначають, що під час розгляду справи "І-ТРЕВЕЛС" співпрацювала з комітетом і сприяла встановленню фактичних обставин.
Позиція компанії
У компанії пояснили, що ненадання інформації було пов’язане зі збоєм у внутрішній комунікації, а не умисною спробою ухилитися від вимог регулятора. Після виявлення проблеми "І-ТРЕВЕЛС" надала всі необхідні дані.
З огляду на ці обставини АМКУ врахував позицію компанії при визначенні розміру штрафу.
Раніше ми писали, що антимонопольний комітет виявив потенційні монопольні зловживання в діяльності ТОВ "Ай-Тревелс. Також регулятор виявив розбіжності у відшкодуванні транспортною компанією сервісного збору після скасування поїздки з ініціативи пасажира.