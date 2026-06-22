Польща заблокувала "Укрпошту": компанія змушена об'їжджати сусідню країну

Автівки "Укрпошти" протягом останніх двох місяців блокує польська митниця. Через це компанії довелося змінити доставку посилок та піти в обхід Польщі.

Яка ситуація склалася на кордоні з Польщею

Про це повідомив директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму дописі у Facebook.

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У нас доставка по території Польщі відбувається через Poczta Polska. Останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею, і ми змушені об’їжджати… і по суті, перенаправили всі свої транзитні потоки в обхід Польщі,

– зазначив Смілянський.

За його словами, за цей час компанія розробила інші логістичні маршрути. Тепер посилки везуть до Європи через дві інші держави:

Угорщину;

та Словаччину.

У цих країнах питань до Укрпошти під час перетину кордону не виникає.

Смілянський додав, що клієнти не помітили змін у роботі компанії через труднощі на польській митниці. Адже Укрпошті вдалося побудували альтернативні шляхи доставки.

Однак, звісно, витрати компанії ростуть, адже логістика стає довшою і відповідно дорожчою через високі ціни на пальне.

Очільник Укрпошти додав, що проблеми з митницею могли бути однією з причин, чому президент Володимир Зеленський відправив свій орден до Польщі "Новою Поштою", а не через державну компанію.

Коли почалися проблеми на митниці

Однак журналіст Євген Плінський розповів, що проблеми на митниці Польщі почалися задовго до скандалу навколо повернення державних нагород. Причому все сталося абсолютно раптово.

Польська митниця просто почала вивантажувати на кордоні повні фури посилок і проводити їхній детальний огляд. Під час такого огляду поляки починають чіплятися до формальних дрібниць,

– розповів журналіст.

Наприклад, митники могли без причин вимагати сертифікати на шкіру для пари нового взуття або ветеринарні сертифікати на банку меду. У підсумку фури могли стояти на кордоні кілька днів і поверталися назад в Україну.

За його словами, "Укрпошта" офіційно зверталася до польської митниці, намагаючись вияснити причину блокувань. Але отримала суху відповідь, що та дотримується законів ЄС і має повне право на перевірки.

Таким чином, проблеми з транзитом вантажів "Укрпошти" лише підтверджують ускладнення відносин Польщі та України. Після суперечок навколо українського зерна та блокування кордону польськими перевізниками новий конфлікт свідчить, що навіть співпраця між Києвом і Варшавою дедалі частіше стикається з економічними інтересами країн.

Нагадаємо, раніше напруження у торгівельних відносинах між Україною та Польщею вже виникало через протести польських фермерів, які блокували пункти пропуску на кордоні та виступали проти імпорту українського зерна.