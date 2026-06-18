Що відомо про продаж авто Укрпоштою

Зокрема, через систему Прозорро.Продажі Укрпошта завершує найбільший продаж списаного транспорту у своїй історії, про що повідомили на сайті компанії.

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Наразі Укрпошта розраховує залучити понад 22 мільйони гривень. А за два етапи відкритих аукціонів компанія реалізувала понад 1 тисячу одиниць техніки.

Перший етап завершився у лютому поточного року. Він закінчився продажем 716 автомобілів і приніс компанії близько 9 мільйона гривень. Під час другого на торги виставили ще 316 авто. Наразі вже 42 аукціони пройшли, але два перебувають на фінальній стадії, зокрема по Донецькому та Запорізькому регіонах.

Учасниками торгів стали понад 600 осіб, що дозволило збільшити фінальну вартість лотів майже у два рази — зі 7,7 мільйона гривень до прогнозованих 13,7 мільйона гривень. Наприклад, за Toyota Land Cruiser змагалась приблизно сотня людей, а фінальна ставка перевищила стартову ціну у 23 рази.

Як зазначено на сайті, Укрпошта загалом ліквідувала "музей радянського автопрому." Серед проданих лотів:

Волги;

Жигулі;

Газелі;

УАЗи;

легендарні "буханки", частина яких була старшою за незалежність України.

Також нових власників отримають Volkswagen, Suzuki та інші легкові авто.

Найдорожчим лотом другого етапу став київський лот із 23 радянських автомобілів. Його продали за 916 тисяч гривень.

Водночас найдешевшим лотом була Mazda 6. Її продали за 44 тисячі гривень.

Зокрема, значна частина авто отримає друге життя як донори запчастин, зокрема для волонтерських і військових потреб.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зазначив, що кожен проданий іржавий УАЗ – це прямий внесок у нові магістральні машини, сучасну логістику, швидкість доставки, здатність компанії працювати навіть тоді, коли ворог намагається зруйнувати інфраструктуру.

Компанія завершила 100% автоматизацію сортувальних процесів і поповнила автопарк 160 новими вантажівками MAN та IVECO.

Що ще відомо про Укрпошту

З лютого 2022 компанія Укрпошта втратила 425 автівок.Як повідомив Ігор Смілянський, йдеться про сотні мільйонів гривень збитків.

У середу, 17 червня, російський FPV-дрон поцілив в автівку 61-го пересувного відділення Укрпошти в Нікополі. Це сталося прямо на виїзді з точки базування. Зокрема, було поранено водія.