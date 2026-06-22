Какая ситуация сложилась на границе с Польшей

Об этом сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в своем посте в Facebook.

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У нас доставка по территории Польши осуществляется через Poczta Polska. Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать… и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши,

– отметил Смилянский.

По его словам, за это время компания разработала другие логистические маршруты. Теперь посылки везут в Европу через две другие страны:

Венгрию;

и Словакию.

В этих странах у "Укрпочты" не возникает проблем при пересечении границы.

Смилянский добавил, что клиенты не заметили изменений в работе компании из-за трудностей на польской таможне. Ведь "Укрпочте" удалось наладить альтернативные пути доставки.

Однако, конечно, расходы компании растут, ведь логистика становится более длительной и, соответственно, дорогостоящей из-за высоких цен на топливо.

Глава "Укрпочты" добавил, что проблемы с таможней могли быть одной из причин, по которой президент Владимир Зеленский отправил свой орден в Польшу через "Новую Почту", а не через государственную компанию.

Когда начались проблемы на таможне

Однако журналист Евгений Плинский рассказал, что проблемы на польской таможне начались задолго до скандала вокруг возврата государственных наград. Причем все произошло совершенно неожиданно.

Польская таможня просто начала разгружать на границе полные фуры посылок и проводить их детальный досмотр. Во время такого досмотра поляки начинают придираться к формальным мелочам,

– рассказал журналист.

Например, таможенники могли без причины требовать сертификаты на кожу для пары новой обуви или ветеринарные сертификаты на банку меда. В результате грузовики могли простоять на границе несколько дней и возвращались обратно в Украину.

По его словам, "Укрпочта" официально обращалась в польскую таможню, пытаясь выяснить причину задержек. Но получила сухой ответ, что та соблюдает законы ЕС и имеет полное право на проверки.

Таким образом, проблемы с транзитом грузов "Укрпочты" лишь подтверждают осложнение отношений между Польшей и Украиной. После споров вокруг украинского зерна и блокировки границы польскими перевозчиками новый конфликт свидетельствует о том, что даже сотрудничество между Киевом и Варшавой все чаще сталкивается с экономическими интересами стран.

Напомним, ранее напряженность в торговых отношениях между Украиной и Польшей уже возникала из-за протестов польских фермеров, которые блокировали пункты пропуска на границе и выступали против импорта украинского зерна.