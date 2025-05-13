Зазначалося, що перевізники Польщі не блокуватимуть рух для автобусів, які перетинають кордон на напрямку "Ягодин – Дорогуськ". Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що також не обмежуватимуть рух для гуманітарних вантажів, які рухаються у бік України, або інших необхідних важливих вантажів для нашої держави.

До теми Польські перевізники хочуть блокувати український кордон 4 місяці

Ситуація на напрямку "Ягодин – Дорогуськ"

Андрій Демченко зауважив, що раніше Україна та Польща домовилися, що пункти пропуску "Ягодин" та "Дорогуськ" будуть переформатовані, зроблені з акцентом саме на вантажоперевезення, щоб забезпечити нормальну логістику, перетин кордону. Легковий напрямок там не функціонує. Усі легкові автомобілі були перенаправлені до інших пунктів пропуску.

Найбільший напрямок, який за добу може пропускати від тисячі до 1 200 вантажівок в обох напрямках, зараз фактично заблокований. Водії, перевізники змушені шукати інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Якщо станом на ранок 12 травня в "єЧерзі" на виїзд з України було зареєстровано приблизно 1 400 вантажних транспортних засобів, то станом на ранок сьогодні – близько 800,

– пояснив він.

Водночас на інших великих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Рава-Руська, Краківець та Шегині, значно збільшилася кількість реєстрацій в "єЧерзі". Це свідчить про те, що українські перевізники шукають можливість перетнути ділянку кордону з Польщею на інших напрямках. Протестувальники заявляють, що нібито українські перевізники якось впливають на ринок перевезень в країнах Європейського Союзу.

Хоча це певна маніпуляція, бо українські перевізники не можуть здійснювати перевезення між країнами Європи. Натомість вони здійснюють двосторонні перевезення з України в країну Європи або з країни Європи в Україну,

– підкреслив речник.

За його словами, найімовірніше, тиском на кордон, обмежуючи можливість для вантажних перевезень зараз на цьому напрямку, польські перевізники намагаються добитися для себе якоїсь вигоди. Однак фактично це завдає шкоди і Україні, і Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що польські перевізники знову планують перекрити кордон з Україною. 5 травня вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин".