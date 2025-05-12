Польські перевізники протестуватимуть на кордоні

Через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим рух вантажівок, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну прикордонну службу України. Блокування проїзду буде пов'язане з акцією протесту з польського боку.

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За інформацією від представників Прикордонної варти Польщі, сьогодні мала розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Пропуск вантажівок у напрямку ЄС буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно.

Важливо! Як зазначили прикордонники, протест може тривати впродовж 4 місяців.

Станом на 16:00 розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обмежено. З 16:00 (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин".

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно. Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено.