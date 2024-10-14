Страйк працівників коштує Boeing 1 мільярд на місяць: компанія вже планує звільнення

Працівники Boeing продовжують страйкувати. Вони не йдуть на умови компанії, тож бізнесу доводиться вживати контрзаходів, щоб гарантувати своє виживання.

Страйк продовжується

Більш як 30 тисяч співробітників Boeing зі Сіетлу та Портленду продовжують свій страйк. Члени профспілки "Міжнародна асоціація машиністів та працівників аерокосмічної галузі" вимагають підвищити їм зарплату на 40%.

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Компанія заявила про готовність піти назустріч працівникам та підвищити зарплати на 25%, але ті наполягають на своєму. У S&P підрахували, що страйк обходиться Boeing в 1 мільярд доларів на місяць. І бізнес змушений на це реагувати.

Наслідки страйку

Через погіршення фінансового стану Boeing планує звільнити 10% персоналу, а це близько 17 тисяч людей по всьому світу. Збитки компанії за підсумками 3 кварталу через страйк склали 5 мільярдів доларів.

Також клієнтам вже повідомили, що постачання літака 777X відкладається на 2026 рік через проблеми у розробці, припинення льотних випробувань та зупинення робіт.