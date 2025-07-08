Після паузи: Boeing поставив перші літаки Китаю

Американський аерокосмічний гігант Boeing у червні 2025 року здійснив постачання 60 літаків, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік.

Boeing повернувся на китайський ринок

Серед поставлених машин 8 літаків для китайських замовників. Це перша партія відправлень до Китаю з квітня, повідомляє Reuters із посиланням на дані компанії, інформує 24 Канал.

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Тобто, це може свідчити про поступове послаблення торговельної напруги між США та КНР, яка раніше призвела до тимчасової Дивіться також Китай зупинив закупівлі літаків Boeing у Пекіні. У травні заборону скасували після досягнення домовленостей про тимчасове зниження мит.

Які літаки отримав Китай

Загалом із 60 літаків, переданих у червні, 5 моделей 737 MAX були відправлені китайським клієнтам. Ще 3 літаки – один далекомагістральний 787 Dreamliner та 2 вантажні Boeing 777F – також вирушили до КНР.

На фоні багаторічних труднощів, включно з кризами виробництва та фінансовими викликами, зростання обсягів постачання є позитивним сигналом для інвесторів. На Уолл-стріт ці дані уважно відстежують, адже Boeing отримує основну частину прибутку саме під час передачі літаків замовникам.

Для порівняння, у травні Boeing поставив 44 літаки, а рік тому – 45. У першій половині 2025 року компанія передала 280 літаків,

– ідеться у статті.

Зауважте. Попри позитивну динаміку у постачанні, обсяг нових замовлень у червні зменшився, якщо порівнювати з рекордним травнем, коли компанія зафіксувала шостий найвищий рівень місячних замовлень в історії. Від початку 2025 року Boeing отримав 668 замовлень, з яких 625 – чисті, тобто з урахуванням скасувань і змін.