Підтримують російську армію: найбільші торговельні мережі оголосили бойкот Bonduelle

Такі мережі магазинів як АШАН, VARUS, NOVUS та Fozzy Group припинили закуповувати та продавати Bonduelle в Україні. Причиною стала інформацію, що російський підрозділ фірми забезпечує продуктами російських військових.

Бойкот Bonduelle

Національне агентство з питань запобігання корупції 5 січня у твітері закликало запровадити санкції проти французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle. Причиною скандалу стала інформація, що виробник забезпечує продуктами російську армію.

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Вже 10 січня ряд мереж магазинів повідомили, що припиняють реалізацію продукції Bonduelle. Так, наприклад, мережа магазинів NOVUS на своїй сторінці у фейсбуці закликала споживачів обирати інші альтернативні торгові марки консервованих та заморожених овочів.

Скриншот зі сторінки NOVUS у фейсбуці

Під дописами мережі VARUS українці почали вимагати прибрати продукцію Bonduelle з полиць. У компанії не забарились з відповіддю й підкреслили, що вже прибирають з полиць виробника попри інформацію зі спростуванням, що компанія не забезпечує продовольством армію агресорки.

Там наголосили, що ще однією причиною, чому Bonduelle більше не буде на полицях мережі магазинів VARUS – те, що компанія досі продовжує працювати на російському ринку, а отже сплачує податки тим самим фінансуючи війну в Україні.

Скриншот зі сторінки VARUS у фейсбуці

В мережі Ашан повідомили, що теж знімають з полиць продукцію французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle.

Скриншот зі сторінки Ашан у фейсбуці

Також вчора пресслужба Fozzy Group в коментарі LIGA.net повідомила, що магазини Сільпо і Фора також вилучає з полиць товари ТМ Bonduelle.