Російські роботодавців "завинили" перед працівниками: борги зросли рекордно

З даних Росстату стало відомо, що у липні в Росії відбулося суттєві зростання простроченої заборгованості із зарплат. Лише за один місяць російським працівникам не виплатити коштів на суму 100,5 мільйона рублів.

Які борги має російська економіка

Наразі загальний розмір боргів роботодавців перед працівниками в Росії становить 427,4 мільйона рублів.

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Приріст простроченої зарплатної заборгованості у відсотковому відношенні становив 30,7% за місяць. Такий показник став рекордним із січня 2013 року, коли борги із зарплат росіян зросли на 47,4%.

Зауважте! У липні регіонами-лідерами зі зростання простроченої зарплатної заборгованості стали Пермський край та Липецька область. Якщо коротко, то виплачені суми за місяць зросли в 11 разів та 8,3 раза відповідно.

Водночас у Москві, на яку припадає 10% боргів із зарплат по всій країні, у 7,4 раза зросла прострочена заборгованість – це 42,4 мільйона рублів.

А більш ніж у 5 разів збільшився розмір боргів у Карачаєво-Черкесії, у 2,6 раза – у Хабаровському краї та на Сахаліні, у 2,1 раза – на Камчатці, удвічі – у Свердловській області, на 83,5% – у Мурманській області та на 41% – у Волгоградській області.

Які проблеми у російського бізнесу

Борги російського бізнесу зросли на 38% за місяць – до 405,9 мільйона рублів. Це відбулося, як зазначається, "через відсутність в організацій власних коштів".

Крім того, перед бюджетниками накопичили регіони боргів десь на 21 мільйон рублів. У річному вираженні ця сума зросла у 22 рази.