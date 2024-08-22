Российские работодателей "задолжали" перед работниками: долги выросли рекордно

Из данных Росстата стало известно, что в июле в России произошел существенные рост просроченной задолженности по зарплатам. Только за один месяц российским работникам не выплатили средств на сумму 100,5 миллиона рублей.

Какие долги имеет российская экономика

Сейчас общий размер долгов работодателей перед работниками в России составляет 427,4 миллиона рублей.

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Прирост просроченной зарплатной задолженности в процентном отношении составил 30,7% за месяц. Такой показатель стал рекордным с января 2013 года, когда долги по зарплатам россиян выросли на 47,4%.

Заметьте! В июле регионами-лидерами по росту просроченной зарплатной задолженности стали Пермский край и Липецкая область. Если коротко, то выплаченные суммы за месяц выросли в 11 раз и 8,3 раза соответственно.

В то же время в Москве, на которую приходится 10% долгов по зарплатам по всей стране, в 7,4 раза выросла просроченная задолженность – это 42,4 миллиона рублей.

А более чем в 5 раз увеличился размер долгов в Карачаево-Черкесии, в 2,6 раза – в Хабаровском крае и на Сахалине, в 2,1 раза – на Камчатке, вдвое – в Свердловской области, на 83,5% – в Мурманской области и на 41% – в Волгоградской области.

Какие проблемы у российского бизнеса

Долги российского бизнеса выросли на 38% за месяц – до 405,9 миллиона рублей. Это произошло, как отмечается, "из-за отсутствия у организаций собственных средств".

Кроме того, перед бюджетниками накопили регионы долгов где-то на 21 миллион рублей. В годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.