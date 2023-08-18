Борги "Укренерго" сягають 50 мільярдів: підвищення цін на світло не дало бажаного ефекту

Борг учасників ринку для "Укренерго" сягнув 59 мільярдів гривень. Втім, заборгованість компанії перед учасниками ринку не надто далеко втекла від цього показника.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про стан справ на енергетичному ринку. За його словами, учасники ринку влізли у великі борги перед компанією, але й вона також винна чималу суму.

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За словами Кудрицького, борги учасників ринку перед "Укренерго" вже сягнули 59 мільярдів гривень. Разом з тим, борги компанії перед учасниками ринку теж чималі – йдеться про 50 мільярдів гривень.

Нам винні 28 мільярдів на балансуючому ринку, ця заборгованість продовжує зростати. Також нам винні за передачу електроенергії майже 21 мільярд і 10 млрд мільярдів – за диспетчеризацію,

– розповів Кудрицький.

Борги "Укренерго" наразі такі:

балансуючий ринок – 18 мільярдів;

"Гарантований покупець" – 26 мільярдів;

допоміжні послуги – 3,6 мільярда;

постачальники універсальних послуг за електроенергію з дахових СЕС – 2,5 мільярда.

Раніше в Україні підвищили ціни на електроенергію для населення та бізнесу. Втім, як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, до ліквідності ринку цей крок не призвів.