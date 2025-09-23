Бренди одягу, що покинули Росію, повернулися на полиці місцевих магазинів. Мова йде про бренди Zara, Oysho, Bershka тощо.

Що відомо про повернення брендів до Росії?

Вони повернулися під своїми іменами, передає 24 Канал з посиланням на російське медіа Readovka в Telegram.

Читайте також Люксові бренди тримаються за Москву: Louis Vuitton продовжив оренду офісу

Однак зазначається, що бренди повернулися в чужі приміщення. І знайти їх можна далеко не в усій мережі.

Зокрема російський магазин "Твоє" перебрав роботу у баєрів і виставив на полиці одяг брендів мас-маркету, які залишили російський ринок у 2022 році, тобто Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius і Massimo Dutti (всі належать до компанії Inditex).

Колекції представлені в таких містах:

Москві; Нижньому Новгородові; Петербурзі; Казані; Волгограді; Тольятті; Краснодарі.

Найімовірніше, таке співробітництво буде на постійній основі,

– йдеться у дописі ЗМІ Росії.

Зверніть увагу! Яким чином "відбулася колаборація" – залишається невідомим. А у співробітників зазначено, що товари просто надійшли до магазину.

Що відомо про співпрацю компанії з Росією?

Магазини компанії Inditex (є іспанською міжнародною компанією, яка належить до одного з найбільших у світі рітейлерів одягу) припинили працювати у Росії ще весною 2022 року, а саме на початку березня, незадовго після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

До бренду входять:

Zara; Zara Home; Bershka; Stradivarius; Oysho; Pull&Bear.

Загалом в Росії до повномасштабної війни нарахували 502 магазини холдингу. Взагалі на країну-агресорку припадало 8,5% загального прибутку групи до вирахування відсотків і податків.

Цікаво! Водночас повернення відомих брендів до країни-агресорки раніше вже анонсували різні джерела.

Що ще відомо про подібні бренди?