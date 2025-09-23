Бренды одежды, покинувшие Россию, вернулись на полки местных магазинов. Речь идет о брендах Zara, Oysho, Bershka и других.

Что известно о возвращении брендов в Россию?

Они вернулись под своими именами, передает 24 Канал со ссылкой на российское медиа Readovka в Telegram.

Однако отмечается, что бренды вернулись в чужие помещения. И найти их можно далеко не во всей сети.

В частности российский магазин "Твое" перебрал работу у байеров и выставил на полки одежду брендов масс-маркета, которые покинули российский рынок в 2022 году, то есть Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti (все принадлежат компании Inditex).

Коллекции представлены в таких городах:

Москве; Нижнем Новгороде; Петербурге; Казани; Волгограде; Тольятти; Краснодаре.

Вероятнее всего, такое сотрудничество будет на постоянной основе,

– говорится в заметке СМИ России.

Обратите внимание! Каким образом "состоялась коллаборация" – остается неизвестным. А у сотрудников указано, что товары просто поступили в магазин.

Что известно о сотрудничестве компании с Россией?

Магазины компании Inditex (является испанской международной компанией, которая относится к одному из крупнейших в мире ритейлеров одежды) прекратили работать в России еще весной 2022 года, а именно в начале марта, вскоре после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

В бренд входят:

Zara; Zara Home; Bershka; Stradivarius; Oysho; Pull&Bear.

Всего в России до полномасштабной войны насчитали 502 магазина холдинга. Вообще на страну-агрессора приходилось 8,5% общей прибыли группы до вычета процентов и налогов.

Интересно! В то же время возвращение известных брендов в страну-агрессора ранее уже анонсировали различные источники.

