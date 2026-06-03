"Простоквашино" й "Балтика": власники брендів з Росії знайшли лазівку для захисту в Україні

Попри повномасштабну війну та запроваджені обмеження для російського бізнесу, сотні торговельних марок із російським походженням досі залишаються під юридичним захистом в Україні. Частина з них змогла продовжити термін дії своїх свідоцтв уже після 2022 року.

Які російські торгові марки продовжили термін дії в Україні?

16 торгових марок (ТМ), що мають російське походження, змогли продовжити термін дії свідоцтва в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій, пише Опендатабот.

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Після початку повномасштабного вторгнення в Україні діє мораторій на більшість реєстраційних дій для резидентів Росії та Білорусі. Власники таких активів не можуть передавати права на торговельні марки чи проводити низку інших операцій, проте продовження строку дії свідоцтва законом не заборонене.

Так, УКРНОІВІ уже продовжив захист для 16 таких торгівельних марок від початку повномасштабної війни. Серед них – протиепілептичний препарат "Альгерика", алкогольні напої "Смирновъ" та зображення ТМ "Простоквашино".

У яких сферах найбільше російських торговельних марок?

Загалом 1 356 зі 3 238 російських торгівельних марок, зареєстрованих в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, досі залишаються під юридичним захистом. Майже кожен другий бренд із російським корінням зберіг свій правовий статус. Найбільша концентрація таких брендів зафіксована у сферах:

рекламних і бізнес-послуг – 454 торговельні марки;

медичних та гігієнічних препаратів – 383;

паперової продукції та канцелярії – 243;

продуктів харчування та приправ – 192.

Варто враховувати, що одна торгова марка може бути зареєстрована одразу в кількох категоріях, тому показники частково перетинаються.

Знайомі українцям бренди з Росії досі під захистом

Серед торговельних марок, які юридично залишаються чинними в Україні, є добре відомі багатьом українцям назви:

"Агуша"; "Чудо"; "Простоквашино"; "Майський"; Curtis; Richard; "Балтика".

Багато з них роками були присутні на українському ринку, і навіть зараз їхні юридичні права формально захищені.

Судова практика підтверджує, що мораторій працює не лише формально. Так, у 2024 році українські суди підтримали відмову у передачі прав на торгівельні марки, які належали білоруському резиденту. Це означає, що спроби "сховати" російське або білоруське походження брендів через зміну власників наразі не мають шансів на успіх,

– пише Опендатабот.

Окремо в Україні залишається 23 торговельні марки, пов'язані з особами та структурами, які перебувають під санкціями РНБО. Зокрема, йдеться про бренди, пов'язані з Григорієм Лепсом, Альфа-Банком та іншими підсанкційними структурами.

Скільки російських ФОП працює в Україні?