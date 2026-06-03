Какие российские торговые марки продлили срок действия в Украине?

16 торговых марок (ТМ), имеющих российское происхождение, смогли продлить срок действия свидетельства в Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций, пишет Опендатабот.

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После начала полномасштабного вторжения в Украине действует мораторий на большинство регистрационных действий для резидентов России и Беларуси. Владельцы таких активов не могут передавать права на торговые марки или проводить ряд других операций, однако продление срока действия свидетельства законом не запрещено.

Так, УКРНОИВИ уже продлил защиту для 16 таких торговых марок с начала полномасштабной войны. Среди них – противоэпилептический препарат "Альгерика", алкогольные напитки "Смирновъ" и изображение ТМ "Простоквашино".

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В каких сферах больше всего российских торговых марок?

В общем 1 356 из 3 238 российских торговых марок, зарегистрированных в Украине накануне полномасштабного вторжения, до сих пор остаются под юридической защитой. Почти каждый второй бренд с российскими корнями сохранил свой правовой статус. Наибольшая концентрация таких брендов зафиксирована в сферах:

рекламных и бизнес-услуг – 454 торговые марки;

медицинских и гигиенических препаратов – 383;

бумажной продукции и канцелярии – 243;

продуктов питания и приправ – 192.

Стоит учитывать, что одна торговая марка может быть зарегистрирована сразу в нескольких категориях, поэтому показатели частично пересекаются.

Знакомые украинцам бренды из России до сих пор под защитой

Среди торговых марок, которые юридически остаются действующими в Украине, есть хорошо известные многим украинцам названия:

"Агуша"; "Чудо"; "Простоквашино"; "Майский"; Curtis; Ричард; "Балтика".

Многие из них годами присутствовали на украинском рынке, и даже сейчас их юридические права формально защищены.

Судебная практика подтверждает, что мораторий работает не только формально. Так, в 2024 году украинские суды поддержали отказ в передаче прав на торговые марки, которые принадлежали белорусскому резиденту. Это означает, что попытки "спрятать" российское или белорусское происхождение брендов через смену владельцев пока не имеют шансов на успех,

– пишет Опендатабот.

Отдельно в Украине остается 23 торговые марки, связанные с лицами и структурами, которые находятся под санкциями СНБО. В частности, речь идет о брендах, связанные с Григорием Лепсом, Альфа-Банком и другими подсанкционными структурами.

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