Бізнес України б'є на сполох через можливі зміни в бронюванні: що пропонують

Європейська Бізнес Асоціація висловила занепокоєння через інформацію про можливий перегляд правил бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Бізнес побоюється, що нові обмеження можуть ускладнити роботу компаній.

Які правила бронювання працівників можуть переглянути

Компанії вже стикаються з дефіцитом кадрів і значними операційними витратами, а перепис правил бронювання може погіршити ситуацію, вважають у ЄБА.

За інформацією, що поширюється публічно, уряд може розглянути кілька змін до чинного механізму бронювання:

Скорочення лімітів на бронювання для окремих категорій критично важливих підприємств; Перегляд підходів до визначення кількості працівників, яких можна забронювати; Зміну процедури підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Водночас в ЄБА наголошують, що не оцінюють конкретні положення документа, доки його офіційно не оприлюднять. Однак сама перспектива посилення обмежень уже викликає занепокоєння бізнес-спільноти.

Чому бізнес побоюється нових обмежень

Українські підприємства продовжують працювати в умовах війни, безпекових загроз, пошкодження енергетичної інфраструктури, перебоїв із постачанням електроенергії та води.

У таких умовах втрата ключових фахівців може призвести до перебоїв у виробництві, ускладнити виконання контрактів і негативно вплинути на податкові надходження та економіку загалом.

Бізнес повною мірою усвідомлює потреби сил оборони України та безумовний пріоритет захисту держави. Водночас важливим є також баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності,

– пишуть в Асоціації.

Тому Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд:

Провести відкритий діалог із представниками бізнесу до ухвалення змін; Оприлюднити пропозиції для обговорення; Оцінити можливі наслідки нових правил для підприємств та економіки країни.

В асоціації наголошують, що будь-які зміни до механізму бронювання мають враховувати реальні можливості бізнесу та не створювати загроз для безперервної роботи критично важливих підприємств.

До слова, в Україні не всі працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації.

Оформлення бронювання доступне лише для військовозобов'язаних, які працевлаштовані офіційно за трудовим договором або контрактом. Гіг-спеціалісти, ФОП та особи, які працюють за цивільно-правовими угодами, не мають права на бронювання незалежно від статусу підприємства.

Також обов'язковою умовою є перебування працівника на військовому обліку та наявність військово-облікового статусу.