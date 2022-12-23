Бізнес закликав уряд не затягувати із новою процедурою бронювання працівників

Європейська бізнес асоціація (EBA) закликає уряд продовжити чинні бронювання працівників ще на два місяці. При цьому, чиновників просять зробити все можливе, аби нова процедура бронювання запрацювала ще цього року.

В асоціації нагадали, що у грудні набрали чинності зміни до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у частині бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації. Разом з тим, аби нова процедура запрацювала, уряду необхідно фіналізувати проєкт нового порядку бронювання та схвалити його окремою постановою.

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Заклики бізнесу до уряду напередодні Нового року

За словами представників EBA, ситуація, особливо у деяких індустріях, є надто критичною. Мовиться, зокрема, про енергетичну галузь, де співробітники вже не перший місяць чи не цілодобово відновлюють та налаштовують пошкоджену інфраструктуру.

Тож наявність більшої частини персоналу на підприємстві і надалі є критичною, аби процес відновлення був швидшим та ефективно продовжувався,

– наголосили в асоціації.

Окрім того, у таких критично важливих індустріях, на думку EBA, відсоток бронювань необхідно передбачити на рівні більше ніж 40%. Зазначається, що це потрібно, щоб країна могла тримати енергетичний фронт, адже більша частина працівників галузі – чоловіки.

В EBA зазначають, що станом на другу половину грудня, попри набрання чинності необхідного закону, необхідні для запуску нової системи бронювання співробітників підзаконні акти не прийняті. Водночас, для приведення Кабміном своїх нормативно-правових документів у відповідність закону №2732-IX, термін визначено у два місяці.

Такий стан справ викликає надзвичайне занепокоєння у бізнесу, оскільки чинні бронювання будуть завершені, на жаль, вже через декілька тижнів. Тому, окремо, бізнес звертається з проханням до уряду: продовжити чинні бронювання ще на два місяці,

– йдеться у відкритому зверненні.

До слова, в асоціації переконані, що протягом цих двох місяців у бізнесу буде достатньо часу, аби у плановому порядку підготувати необхідні заявки та документи, а у представників органів державної влади, своєю чергою, – для їхнього опрацювання й підготовки відповідних наказів про бронювання.

Нагадаємо, що законопроєкт про новий порядок бронювання працівників Верховна Рада прийняла в цілому ще 4 листопада поточного року. За ним, зокрема, розширюється перелік підприємств, які можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників та клопотати про їхнє відтермінування від призову.