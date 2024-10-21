ЄБА стурбована зупинкою бронювання працівників в Україні

Європейська бізнес-асоціація висловила занепокоєння через паузу в процесі бронювання від мобілізації. Структура звернулася до уряду з проханням автоматично продовжити всі чинні відстрочки на два місяці.

Мінекономіки призупинило бронювання

ЄБА відзначила відсутність офіційної інформації щодо механізму бронювання і закликала вирішити ситуацію.

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Як стало відомо 20 жовтня, електронна система бронювання в "Дії" призупинена щонайменше до середини листопада через аудит виданих бронювань.

Також Міністерство економіки зупинило видачу наказів про бронювання, які подавалися в паперовому вигляді.

Зауважте! Європейська бізнес-асоціація повідомила, що протягом доби отримала численні звернення від представників бізнесу, які перебувають у процесі бронювання або планували подавати заявки на відстрочки від мобілізації.

Підприємці стурбовані паузою в бронюванні

Бізнес висловлює занепокоєння через відсутність чіткої комунікації щодо майбутніх процедур.

Представники бізнесу зазначають, що ця ситуація негативно впливає на операційну діяльність підприємств і створює погані сигнали для міжнародних партнерів та інвесторів.

Важливо! Підприємці відзначають, що пауза в бронюванні співробітників, разом із нещодавнім підвищенням податків, знижує їхню здатність виконувати міжнародні контракти.

ЄБА пропонує як тимчасовий вихід автоматичне продовження терміну чинних бронювань в реєстрі "Оберіг" на 60 днів для всіх критичних працівників, чиї бронювання закінчуються в період дії аудиту, тобто з 17 жовтня по 18 листопада.