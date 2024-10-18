Які податки сплачують українці

Відповідно до чинного законодавства, загальний обсяг відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20% від суми доходу, повідомляють у Держпраці.

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Серед обов’язкових податків є:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

Військовий збір – 5%.

Якщо ці два податки утримуються безпосередньо з заробітної плати працівника, то Єдиний соціальний внесок у розмірі 22% сплачується роботодавцем самостійно.

Важливо! Якщо працівник отримує зарплату, нижчу за мінімальну (наприклад, у разі неповного робочого дня), роботодавець все одно зобов'язаний сплачувати ЄСВ не менше мінімального розміру, що встановлений для мінімальної зарплати. Водночас ПДФО та військовий збір обчислюються з фактичної суми заробітної плати, навіть якщо вона нижча за мінімальну.

В Україні зросли податки

10 жовтня Верховна Рада України ухвалила рішення про історичне підвищення податків. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що це рішення матиме вплив на розмір зарплат українців вже в жовтні.

Зокрема, очікується, що через нові податкові норми, зокрема збільшення військового збору з 1,5% до 5%, працівники відчують зміни у виплатах уже цього місяця, оскільки податки на доходи фізичних осіб зміняться.

Зауважте! У жовтні українці отримають заробітну плату, з якої буде вирахувано підвищений військовий збір на рівні 5%, що означає додаткове зменшення зарплат на 3,5%.

Це нововведення вплине на кінцеві виплати, зокрема через те, що частина авансу також буде врахована з урахуванням старого збору. Отже, наприкінці місяця працівники відчують суттєве зменшення заробітної плати через нові податкові зміни.