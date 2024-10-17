Хто сплачує найбільше податків в Україні

Якщо розглянути, хто насправді платить податки, то можна виділити дві основні групи: населення та бізнес, розповіли у "Дзеркалі тижня". Населення сплачує податки на працю, споживання та активи, тоді як бізнес – податки на прибуток, єдиний податок, ренту за використання природних ресурсів та податок на активи.

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Зокрема, у першому півріччі 2024 року податкові надходження становили близько 68% бюджету. При цьому населення забезпечило майже 48% доходів бюджету, а бізнес – менш ніж 17%, що майже втричі менше.

Цікаво! За інформацією ДПС, у 2023 році до зведеного державного бюджету надійшло 1,213 трильйона гривень від податків і зборів. З цієї суми місцеві бюджети отримали майже 430 мільярдів гривень, а центральний бюджет – 783,6 мільярда гривень.

Якщо більш детально, то:

населення сплатило близько 500 мільярдів гривень податку на доходи, що становить 44% від усіх надходжень;

в той час, як з боку бізнесу податкові надходження склали лише 303 мільярди гривень, що становить лише 23% від загальної суми.

Таким чином, податкові надходження від населення досягли майже 13% ВВП, а від бізнесу – менш ніж 5%. При цьому номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2023 році становив 6,5 трильйона гривень.