Кто платит больше всего налогов в Украине

Если рассмотреть, кто на самом деле платит налоги, то можно выделить две основные группы: население и бизнес, рассказали в "Зеркале недели". Население платит налоги на труд, потребления и активы, тогда как бизнес – налоги на прибыль, единый налог, ренту за использование природных ресурсов и налог на активы.

Читайте также: Новый вызов: почему компании будут пытаться покрыть военный сбор из своих средств

В частности, в первом полугодии 2024 года налоговые поступления составили около 68% бюджета. При этом население обеспечило почти 48% доходов бюджета, а бизнес – менее 17%, что почти втрое меньше.

Интересно! По информации ГНС, в 2023 году в сводный государственный бюджет поступило 1,213 триллиона гривен от налогов и сборов. Из этой суммы местные бюджеты получили почти 430 миллиардов гривен, а центральный бюджет – 783,6 миллиарда гривен.

Если более подробно, то:

население уплатило около 500 миллиардов гривен налога на доходы, что составляет 44% от всех поступлений;

в то время, как со стороны бизнеса налоговые поступления составили лишь 303 миллиарда гривен, что составляет лишь 23% от общей суммы.

Таким образом, налоговые поступления от населения достигли почти 13% ВВП, а от бизнеса – менее 5%. При этом номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2023 году составил 6,5 триллиона гривен.