Для працівників деяких компаній зняли важливу вимогу щодо бронювання

В Україні зняли вимогу про місячну заробітну плату у 20 тисяч гривень для бронювання. Це стосується співробітників компаній-резидентів "Дія.City".

Чому змінились умови бронювання для деяких українців

Річ у тім, що технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску, а для резидентів простору він фіксований на рівні 22%, пише 24 канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Постанова Кабміну про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований - 22% від мінімальної зарплати,

– повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Зокрема до резидентів "Дія.City", ще на етапі отримання статусу, застосовують низку критеріїв. Один з них – це середньооблікова зарплата в компанії не менше ніж 1 200 євро.

Які відбулися зміни щодо бронювання українців

Ще 1 грудня Кабінет міністрів оприлюднив оновлену постанову про бронювання через "Дію". Таким чином з 1 числа підприємства можуть бронювати нових працівників. Проте тільки з нарахування їм зарплати від 20 тисяч гривень на місяць.

Зокрема уряд продовжив статус критично важливих підприємств до 28 лютого 2025 року. Йдеться про усіх, хто мав такий статус станом на 1 грудня 2024 року. Водночас інформація щодо оновлення зарплати буде доступною помісячно.

Однак було знято вимогу про місячну зарплату у 20 тисяч гривень для можливості бронювання до співробітників компаній-резидентів "Дія.City".

Компанії-резиденти зрівняли з працівниками державних і комунальних підприємств, також було розширення до 100% квоти бронювання протезистів-ортезистів

– пише видання.

Зауважте! Зокрема Мінекономіки та Мінцифри задекларували, що процес бронювання військовозобов'язаних чоловіків через платформу "Дія" відновлено вже з 1 грудня. Але зараз підприємства можуть бронювати співробітників тільки до 28 лютого 2025 року. Причиною тому є відсутність нових критеріїв критичності та неможливість підтвердити статус критичності.