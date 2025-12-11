Нові правила бронювання взимку: які запровадили зміни щодо відстрочок та лімітів
- З 9 грудня запроваджено нові правила бронювання для критично важливих підприємств, зокрема прискорене перебронювання та анулювання відстрочок.
- Нові категорії заброньованих включають організації, що реалізують гуманітарні проєкти, а бронювання для військовозобов'язаних з проблемами обліку надається на 45 днів один раз на рік.
З 9 грудня почали діяти нові правила, які стосуються перебронювання, анулювання відстрочок тощо. Деякі з правил діятимуть лише до 1 лютого 2026 року, вони мають полегшити процедуру для критично важливого бізнесу.
Які нові правила бронювання діють?
Кабмін прийняв постанову №1608 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", пише 24 Канал з посиланням на постанову.
Цим встановили спеціальні умови, які діятимуть до 1 лютого 2026 року. Зокрема:
1. Прискорене перебронювання
Для працівників підприємств, визначених критично важливими, переведення на спеціальний військовий облік здійснюватиметься без урахування звичайного строку (72 годин). Тепер процедуру мають завершити у термін до 24 годин від моменту формування списку військовозобов’язаних, запропонованих до бронювання.
2. Прискорене анулювання відстрочки та нові категорії заброньованих
У прискореному режимі відбуватиметься анулювання відстрочки від призову для працівників критично важливих підприємств.
Крім того, з’явилася нова категорія організацій, працівники яких можуть бути заброньовані: Товариство Червоного Хреста України та інші організації, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.
3. Нові підстави для припинення відстрочки
Одночасно з’явилися нові підстави для припинення відстрочки, зокрема:
- припинення укладеного договору (контракту);
- закінчення строку призначення або звільнення з посади;
- закінчення строку реалізації гуманітарних проектів за кошти міжнародних партнерів;
- виключення з переліку українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, за переліком, затвердженим Мінрозвитку.
Бронювання чоловіків, які мають проблеми з військовим обліком
Нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:
- військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;
- ті, хто не перебуває на військовому обліку;
- ті, хто не уточнив персональні дані;
- військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.
Проте є важливе уточнення – для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.
Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?
Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для молоді 18 – 25 років, що служили за контрактом під час воєнного стану. Нова норма має забезпечити справедливе ставлення до молодих військових.
Електронний документ у застосунку Резерв+ стає основним для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів, які тепер створюються винятково в електронному форматі.
Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про необхідність посилення мобілізації. Запроваджено новий принцип укомплектування бригад, а строк БЗВП збільшено до 51 дня з додатковим акцентом на підвищення рівня інструкторів і модернізацію навчальних центрів.