Нові правила бронювання взимку: які запровадили зміни щодо відстрочок та лімітів

З 9 грудня почали діяти нові правила, які стосуються перебронювання, анулювання відстрочок тощо. Деякі з правил діятимуть лише до 1 лютого 2026 року, вони мають полегшити процедуру для критично важливого бізнесу.

Які нові правила бронювання діють?

Кабмін прийняв постанову №1608 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", пише 24 Канал з посиланням на постанову.

Цим встановили спеціальні умови, які діятимуть до 1 лютого 2026 року. Зокрема:

1. Прискорене перебронювання

Для працівників підприємств, визначених критично важливими, переведення на спеціальний військовий облік здійснюватиметься без урахування звичайного строку (72 годин). Тепер процедуру мають завершити у термін до 24 годин від моменту формування списку військовозобов’язаних, запропонованих до бронювання.

2. Прискорене анулювання відстрочки та нові категорії заброньованих

У прискореному режимі відбуватиметься анулювання відстрочки від призову для працівників критично важливих підприємств.

Крім того, з’явилася нова категорія організацій, працівники яких можуть бути заброньовані: Товариство Червоного Хреста України та інші організації, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

3. Нові підстави для припинення відстрочки

Одночасно з’явилися нові підстави для припинення відстрочки, зокрема:

припинення укладеного договору (контракту);

закінчення строку призначення або звільнення з посади;

закінчення строку реалізації гуманітарних проектів за кошти міжнародних партнерів;

виключення з переліку українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, за переліком, затвердженим Мінрозвитку.

Бронювання чоловіків, які мають проблеми з військовим обліком

Нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:

військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

ті, хто не перебуває на військовому обліку;

ті, хто не уточнив персональні дані;

військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Проте є важливе уточнення – для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?