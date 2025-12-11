Новые правила бронирования зимой: какие ввели изменения по отсрочкам и лимитам
- С 9 декабря введены новые правила бронирования для критически важных предприятий, в частности ускоренное перебронирование и аннулирование отсрочек.
- Новые категории забронированных включают организации, реализующие гуманитарные проекты, а бронирование для военнообязанных с проблемами учета предоставляется на 45 дней один раз в год.
С 9 декабря начали действовать новые правила, касающиеся перебронирования, аннулирования отсрочек и тому подобное. Некоторые из правил будут действовать только до 1 февраля 2026 года, они должны облегчить процедуру для критически важного бизнеса.
Какие новые правила бронирования действуют?
Кабмин принял постановление №1608 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", пишет 24 Канал со ссылкой на постановление.
Смотрите также Кто из пенсионеров подлежит мобилизации: подробное объяснение
Этим установили специальные условия, которые будут действовать до 1 февраля 2026 года. В частности:
1. Ускоренное перебронирование
Для работников предприятий, определенных критически важными, перевод на специальный воинский учет будет осуществляться без учета обычного срока (72 часов). Теперь процедуру должны завершить в срок до 24 часов с момента формирования списка военнообязанных, предложенных к бронированию.
2. Ускоренное аннулирование отсрочки и новые категории забронированных
В ускоренном режиме будет происходить аннулирование отсрочки от призыва для работников критически важных предприятий.
Кроме того, появилась новая категория организаций, работники которых могут быть забронированы: Общество Красного Креста Украины и другие организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров.
3. Новые основания для прекращения отсрочки
Одновременно появились новые основания для прекращения отсрочки, в частности:
- прекращение заключенного договора (контракта);
- окончание срока назначения или увольнения с должности;
- окончание срока реализации гуманитарных проектов за средства международных партнеров;
- исключение из перечня украинских неправительственных организациях, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, по перечню, утвержденным Минразвития.
Бронирование мужчин, которые имеют проблемы с военным учетом
Новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:
- военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;
- те, кто не состоит на воинском учете;
- те, кто не уточнил персональные данные;
- военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.
Однако есть важное уточнение – для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.
Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?
Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для молодежи 18 – 25 лет, служивших по контракту во время военного положения. Новая норма должна обеспечить справедливое отношение к молодым военным.
Электронный документ в приложении Резерв+ становится основным для призывников, военнообязанных и резервистов. Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов, которые теперь создаются исключительно в электронном формате.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усиления мобилизации. Введен новый принцип укомплектования бригад, а срок БЗВП увеличен до 51 дня с дополнительным акцентом на повышение уровня инструкторов и модернизацию учебных центров.