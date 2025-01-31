Мережу АЗАС "БРСМ-Нафта" змусили сплатити 140 мільйонів гривень за податкові махінації

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" відшкодувала 140 мільйонів гривень збитків, завданих державному бюджету через ухилення від сплати податків.

Як працювала схема ухилення від податків

Як повідомляє enkorr, із посиланням на Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ), два підприємства, що входять до групи "БРСМ", визнали винними у фінансових махінаціях, інформує 24 Канал.

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У 2021 – 2023 роках компанії не відобразили в податкових деклараціях з ПДВ операції з одним і тим самим контрагентом.

Унаслідок цього вони приховали доходи на 435 мільйона гривень і 560 мільйонів гривень відповідно.

відповідно. Це призвело до заниження податкових зобов'язань та недоотримання державою 140 мільйонів гривень.

Деталі розслідування

У ході слідства компанії повністю відшкодували збитки – 140 мільйонів гривень вже надійшли до бюджету. Директору та бухгалтеру підприємств оголосили про підозру.

Крім того, через повне погашення збитків подано клопотання до суду про звільнення їх від кримінальної відповідальності.