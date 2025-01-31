Как работала схема уклонения от налогов

Как сообщает enkorr, со ссылкой на Офис генерального прокурора и Бюро экономической безопасности (БЭБ), два предприятия, входящих в группу "БРСМ", признали виновными в финансовых махинациях, информирует 24 Канал.

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В 2021 – 2023 годах компании не отразили в налоговых декларациях по НДС операции с одним и тем же контрагентом.

Вследствие этого они скрыли доходы на 435 миллиона гривен и 560 миллионов гривен соответственно.

соответственно. Это привело к занижению налоговых обязательств и недополучению государством 140 миллионов гривен.

Детали расследования

В ходе следствия компании полностью возместили убытки – 140 миллионов гривен уже поступили в бюджет. Директору и бухгалтеру предприятий объявили о подозрении.

Кроме того, из-за полного погашения убытков подано ходатайство в суд об освобождении их от уголовной ответственности.