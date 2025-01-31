Як працювала схема ухилення від податків

Як повідомляє enkorr, із посиланням на Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки (БЕБ), два підприємства, що входять до групи "БРСМ", визнали винними у фінансових махінаціях, інформує 24 Канал.

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У 2021 – 2023 роках компанії не відобразили в податкових деклараціях з ПДВ операції з одним і тим самим контрагентом.

Унаслідок цього вони приховали доходи на 435 мільйона гривень і 560 мільйонів гривень відповідно.

відповідно. Це призвело до заниження податкових зобов'язань та недоотримання державою 140 мільйонів гривень.

Деталі розслідування

У ході слідства компанії повністю відшкодували збитки – 140 мільйонів гривень вже надійшли до бюджету. Директору та бухгалтеру підприємств оголосили про підозру.

Крім того, через повне погашення збитків подано клопотання до суду про звільнення їх від кримінальної відповідальності.