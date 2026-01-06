Новий "король електромобілів" заполонив ринок України: ТОП-10 марок авто 2025 року
- Китайська марка BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році з 10 352 проданими авто, обігнавши Tesla.
- BYD реалізувала 2,26 мільйона електромобілів у 2025 році, що на 28% більше, ніж у 2024 році, тоді як Tesla зазнала зниження продажів на 8,6%.
Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів, бо її перегнав відомий китайський виробник. Його авто найбільше купували в Україні у 2025 році – понад 10 тисяч одиниць.
Які ТОП-10 найпопулярніших марок на ринку нових авто у 2025 році?
У минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році, пише 24 Канал з посиланням на Укравтопром.
За підсумками року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником 10 352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році. Загалом до ТОП-10 увійшли:
- BYD – 10 352 одиниці (+401%);
- TOYOTA – 10 181 одиниця (-5%);
- VOLKSWAGEN – 7 380 одиниць (+51%);
- RENAULT – 6 281 одиниця (-14%);
- ŠKODA – 6 153 одиниці (+22%);
- BMW – 3 757 одиниць (-22%);
- HYUNDAI – 3 633 одиниці (+39%);
- ZEEKR – 2 984 одиниці (+264%);
- AUDI – 2 864 одиниці (+42%);
- HONDA – 2 655 одиниць (+31%).
Титул бестселера ринку нових легковиків 2025 року здобув компактний кросовер RENAULT Duster. У лідерську трійку також потрапили TOYOTA RAV-4 та VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Як BYD став новим "королем електрокарів"?
Китайський автомобільний гігант обігнав Tesla як найбільшого у світі продавця електромобілів, згідно з даними за 2025 рік, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
BYD оголосила про продаж 2,26 мільйона електромобілів, що майже на 28% більше, ніж у 2024 році. Тим часом Tesla повідомила про другий рік поспіль зниження продажів: поставки впали на 8,6% до лише 1,6 мільйона, що стало найбільшим річним падінням в історії компанії.
BYD змогла обігнати Tesla, навіть попри те, що її електромобілі недоступні для придбання в Америці, тоді як Китай є другим за величиною ринком Tesla. Компанія досягла результатів, борючись із жорсткою конкуренцією та невпинними ціновими війнами на внутрішньому ринку.
Інтенсивний тиск у Китаї спонукав компанію до подальшого розширення за кордоном, хоча її стратегія низьких цін привернула увагу та призвела до нових тарифів на деяких ринках.
Наскільки електромобілі популярні в Україні?
У листопаді українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, де електромобілі складають 60%. Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років користувались TESLA Model Y, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona та NISSAN Rogue.
Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні у жовтні 2025 року досяг рекордних 13,3 тисячі авто, що на 99,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Найбільшу частку в українському парку електрокарів займають Tesla з 20,2%, Nissan з 18%, і Volkswagen з 12,4%.
Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports. Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR.