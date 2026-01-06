Новий "король електромобілів" заполонив ринок України: ТОП-10 марок авто 2025 року

Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів, бо її перегнав відомий китайський виробник. Його авто найбільше купували в Україні у 2025 році – понад 10 тисяч одиниць.

Які ТОП-10 найпопулярніших марок на ринку нових авто у 2025 році?

У минулому році автопарк України поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році, пише 24 Канал з посиланням на Укравтопром.

За підсумками року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником 10 352 реалізованих авто, що уп'ятеро більше, ніж в 2024 році. Загалом до ТОП-10 увійшли:

BYD – 10 352 одиниці (+401%);

TOYOTA – 10 181 одиниця (-5%);

VOLKSWAGEN – 7 380 одиниць (+51%);

RENAULT – 6 281 одиниця (-14%);

ŠKODA – 6 153 одиниці (+22%);

BMW – 3 757 одиниць (-22%);

HYUNDAI – 3 633 одиниці (+39%);

ZEEKR – 2 984 одиниці (+264%);

AUDI – 2 864 одиниці (+42%);

HONDA – 2 655 одиниць (+31%).

Титул бестселера ринку нових легковиків 2025 року здобув компактний кросовер RENAULT Duster. У лідерську трійку також потрапили TOYOTA RAV-4 та VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Як BYD став новим "королем електрокарів"?

Китайський автомобільний гігант обігнав Tesla як найбільшого у світі продавця електромобілів, згідно з даними за 2025 рік, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

BYD оголосила про продаж 2,26 мільйона електромобілів, що майже на 28% більше, ніж у 2024 році. Тим часом Tesla повідомила про другий рік поспіль зниження продажів: поставки впали на 8,6% до лише 1,6 мільйона, що стало найбільшим річним падінням в історії компанії.

BYD змогла обігнати Tesla, навіть попри те, що її електромобілі недоступні для придбання в Америці, тоді як Китай є другим за величиною ринком Tesla. Компанія досягла результатів, борючись із жорсткою конкуренцією та невпинними ціновими війнами на внутрішньому ринку.

Інтенсивний тиск у Китаї спонукав компанію до подальшого розширення за кордоном, хоча її стратегія низьких цін привернула увагу та призвела до нових тарифів на деяких ринках.

