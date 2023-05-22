Від Monobank до Укрпошти: як український бізнес реагує на події у "БНР"

У понеділок, 22 травня, Україну та світ сколихнула новина про бійців Російського добровольчого корпусу, які зайшли на територію Бєлгородської області. Українські компанії не оминули цю подію, прокоментувавши її у соціальних мережах. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

На момент створення цього матеріалу, відомо про відео, на якому можна побачити, як на територію Бєлгородщину заїжджав танк і горів пункт ФСБ. Цього ж дня представники легіону "Свободи Росії" оприлюднили фото з їхнім прапором.

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Українські компанії коментують події в Бєлгородській області

Monobank

Співзасновник українського банку Олег Гороховський перепостив у телеграм питання, яке найімовірніше, адресували йому. Звучить воно так:

Жителям Бєлгороду уже можна оформлювати Mono.

"Галичина"

Українська компанія, яка спеціалізується на різних молочних продуктів, теж відреагував на останні новини з фронту. На офіційній сторінці у твіттер бренд натякнув, що пильно стежить за подіями у так званій "БНР".

Rozetka

У цій компанії заявили, що отримують перші замовлення з "БНР", а також поцікавилися, що сталося.

Цитрус

Мережа магазинів електроніки також прокоментувала новини про Бєлгородську область.

Тут міг би бути жарт про відкриття у БНР, але ми поки не розібралися з тим, що відбувається,

– йдеться в дописі.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

"Нова пошта"

Компанія відповіла на питання від Майкла Щура про номер відділення у Бєлгороді. У "Новій пошті" заявили, що спершу всі відділення у місті "будуть вантажні з можливістю оформлення і негабаритних вантажів". Також вони додали, що загалом на місці можна буде розібратися. Далі – більше!

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– йдеться у другій частині допису.

Укрпошта

Державна компанія у твіттері "поспілкувалася" з відомим українським активістом та волонтером Сергієм Стерненком. Усе заради порад щодо "початку роботи" у російському Брянську. Проте за порадою Стерненка Укрпошта вирішила надати пріоритет Бєлгороду.