Від Monobank до Укрпошти: як український бізнес реагує на події у "БНР"
У понеділок, 22 травня, Україну та світ сколихнула новина про бійців Російського добровольчого корпусу, які зайшли на територію Бєлгородської області. Українські компанії не оминули цю подію, прокоментувавши її у соціальних мережах. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
На момент створення цього матеріалу, відомо про відео, на якому можна побачити, як на територію Бєлгородщину заїжджав танк і горів пункт ФСБ. Цього ж дня представники легіону "Свободи Росії" оприлюднили фото з їхнім прапором.
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Українські компанії коментують події в Бєлгородській області
- Monobank
Співзасновник українського банку Олег Гороховський перепостив у телеграм питання, яке найімовірніше, адресували йому. Звучить воно так:
Жителям Бєлгороду уже можна оформлювати Mono.
- "Галичина"
Українська компанія, яка спеціалізується на різних молочних продуктів, теж відреагував на останні новини з фронту. На офіційній сторінці у твіттер бренд натякнув, що пильно стежить за подіями у так званій "БНР".
- Rozetka
У цій компанії заявили, що отримують перші замовлення з "БНР", а також поцікавилися, що сталося.
- Цитрус
Мережа магазинів електроніки також прокоментувала новини про Бєлгородську область.
Тут міг би бути жарт про відкриття у БНР, але ми поки не розібралися з тим, що відбувається,
– йдеться в дописі.
- "Нова пошта"
Компанія відповіла на питання від Майкла Щура про номер відділення у Бєлгороді. У "Новій пошті" заявили, що спершу всі відділення у місті "будуть вантажні з можливістю оформлення і негабаритних вантажів". Також вони додали, що загалом на місці можна буде розібратися. Далі – більше!
Можливо вас зацікавить адресна доставка? Це буде зручніше, надійніше, швидше,
– йдеться у другій частині допису.
- Укрпошта
Державна компанія у твіттері "поспілкувалася" з відомим українським активістом та волонтером Сергієм Стерненком. Усе заради порад щодо "початку роботи" у російському Брянську. Проте за порадою Стерненка Укрпошта вирішила надати пріоритет Бєлгороду.