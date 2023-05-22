Окрім того, у мережі поширили також фото з прапором Бєлгородської народної республіки. Варто зазначити, що у мережі вже поширили відео, на якому помітно, як на Бєлгородщину заїжджав танк і горів пункт ФСБ, пише 24 Канал.

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Які стяги видніються у Бєлгородській області

Перші прапори вільної Росії зустріли світанок над звільненими містами. Підіймайте прапори у своїх містах,

– заявив легіон "Свобода Росії".

Вони також запевнили, що свобода вже близько та показали прапори, які, ймовірно, висять у Бєлгородській області.

Прапори легіону "Свобода Росії" / Фото з їхнього телеграм-каналу

Також легіон звернувся до місцевих мешканців прикордонних регіонів Росії із закликом:

залишатись вдома;

не чинити опір;

не боятись.

Ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько!

– пояснив легіон.

У "Свободі Росії" також пояснили всім, хто стежить за ними, що всі деталі скоро розкажуть.

Буквально о 13:54 22 травня легіон повідомив, що вони разом з "Російським добровольчим корпусом" повністю звільнили населений пункт Козинка Бєлгородської області.

"До Грайворона зайшли передові загони. Рухаємось далі. Росія буде вільною!" – заявив легіон.



Легіон повідомив про звільнення Козинки / Скриншот 24 Каналу

Окрім того, у мережі опублікували фото з прапором Бєлгородської народної республіки.



Бійці вже розгорнули прапор БНР / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Легіон "Свобода Росії" є російським легіоном Збройних Сил України, який воює на українській стороні з березня 2022 року.

Що відбувається у Бєлгородській області