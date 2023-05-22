Розмови про впровадження 4-денного робочого тижня лунають вже давно. Деякі компанії спробували такий підхід в якості експерименту, і деякі з них залишилися враженими отриманим результатом.

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Що показав експеримент з 4-денним робочим тижнем

Компанія Buffer, яка дислокується у Великій Британії, займається розбудовою брендів у соціальних мережах. Три роки тому керівники вирішили провести експеримент та перевести працівників на 4-денний робочий тиждень. Менеджмент компанії вирішив дізнатися, як такий графік роботи вплинув на самих працівників, адже з показниками ефективності роботи не виникло жодних проблем.

Як з'ясувалося, усі 78 працівників підтримують збереження 4-денного робочого тижня. Вони відзначають, що більше не відчувають жодного стресу, а ефективність роботи вдалося підвищити завдяки енергійності, яку вони відчувають завдяки відсутності постійного виснаження.

Усі працівники Buffer працюють віддалено з 20 країн світу. Також компанія зазначає, що кожен працівник сам вирішує, чи працювати йому у п'ятницю. За бажанням вони можуть це робити, але жодного примусу немає.

Наразі 4 дні на тиждень або 5 днів на тиждень працює 78% персоналу. 21% працює повних 5 робочих днів. У компанії припускають, що гнучкість графіку дозволила працівникам самим визначити, у який спосіб їм працювати для максимальної ефективності.