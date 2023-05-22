Разговоры о внедрении 4-дневной рабочей недели раздаются уже давно. Некоторые компании попробовали такой подход в качестве эксперимента, и некоторые из них остались потрясенными полученным результатом.

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Что показал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей

Компания Buffer, дислоцирующаяся в Великобритании, занимается развитием брендов в социальных сетях. Три года назад руководители решили провести эксперимент и перевести работников на 4-дневную рабочую неделю. Менеджмент компании решил узнать, как такой график работы повлиял на самих работников, ведь с показателями эффективности работы не возникло никаких проблем.

Как выяснилось, все 78 работников поддерживают сохранение 4-дневной рабочей недели. Они отмечают, что больше не испытывают никакого стресса, а эффективность работы удалось повысить благодаря энергичности, которую они испытывают из-за отсутствия постоянного истощения.

Все работники Buffer работают удаленно из 20 стран мира. Также компания отмечает, что каждый работник сам решает, работать ли ему в пятницу. По желанию они могут это делать, но никакого принуждения нет.

В настоящее время 4 дня в неделю или 5 дней в неделю работает 78% персонала. 21% работает полных 5 рабочих дней. В компании предполагают, что гибкость графика позволила работникам самим определить, как им работать для максимальной эффективности.