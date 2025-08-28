TikTok-власник стає найдорожчою соцмережею і запускає викуп акцій
- ByteDance, материнська компанія TikTok, запустить викуп акцій, що підніме її оцінку понад 330 мільярдів доларів, пропонуючи 200,41 долар за акцію.
- У другому кварталі ByteDance отримала приблизно 48 мільярдів доларів доходу, на 25% більше, ніж торік, випередивши Meta.
ByteDance, материнська компанія TikTok, готується до нового викупу акцій у співробітників, що підніме її оцінку понад 330 мільярдів доларів.
Яка ціна акцій?
У межах програми викупу компанія запропонує 200,41 долар за акцію. Це на 5,5% більше, ніж під час попереднього раунду пів року тому, коли акції викуповували по 189,90 доларів. Тоді ринкова вартість ByteDance оцінювалась у близько 315 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters. Новий викуп стартує восени.
Як зросли доходи ByteDance?
Підвищення оцінки збігається з рекордним зростанням доходів. Так, у другому кварталі компанія отримала приблизно 48 мільярдів доларів – на 25% більше, ніж торік.
Основна частина надходжень припадає на китайський ринок. Для порівняння, у першому кварталі ByteDance заробила 43 мільярди доларів, випередивши Meta з її 42,3 мільярди доларів.
Довідково. ByteDance проводить викуп акцій двічі на рік, дозволяючи співробітникам реалізовувати частину своїх часток у приватній компанії. На відміну від багатьох "пізніх стартапів", таких як SpaceX чи OpenAI, викупи фінансуються безпосередньо з власного балансу ByteDance, що свідчить про високу прибутковість.
Що треба знати про ByteDance?
Окрім успіхів на ринку соцмереж, компанія активно інвестує у штучний інтелект, витрачаючи мільярди доларів на закупівлю чипів Nvidia, розвиток інфраструктури та створення власних моделей.
Водночас на ByteDance продовжує тиснути політика, адже у США компанію закликають відокремити американський бізнес TikTok.
Чи продадуть TikTok у США?
- Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для TikTok, зазначивши, що це група "дуже багатих людей".
- Також Трамп підписав указ, яким відтермінував блокування TikTok у США ще на 90 днів.
- Річу тім, що у США наполягають на посиленні контролю над додатком, адже побоюються витоку даних до Пекіна та можливого використання соцмережі як інструмента впливу на громадську думку в США.
Однак продаж TikTok – це складна справа. Передусім через ціну. TikTok US оцінюють у 20–150 мільярдів доларів. Великі гравці, як от Google чи Meta, не можуть брати участь через антимонопольний тиск. Наступний фактор – алгоритм. Він і є "серцем" TikTok. Китай навряд чи дозволить продати його разом з додатком, а без нього цінність TikTok різко падає.